Sportgeräte sollen Gemeinschaft in Taufkirchen stärken

Taufkirchen will Outdoor-Sportgeräte zur allgemeinen Nutzung aufstellen. Die Sportgeräte sollen nicht nur die Bürger dazu animieren, etwas für ihre Gesundheit zu tun, sondern auch die Gemeinschaft stärken.

Taufkirchen – „Sport verbindet schließlich die Menschen“, sagte Bauamtsmitarbeiter Felix Gruber, der jetzt im Gemeinderat das zusammen mit dem Sportverein SV-DJK Taufkirchen und einer Herstellerfirma erarbeitete Konzept vorstellte. Es sieht vor, an drei oder vier Standorten mehrere Geräte aufzustellen, bei denen Jung und Alt, auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen, unter anderem Kraft und Koordination trainieren können.

Standorte im Sportpark, im Park am Wald und bei den Stockschützen

Drei feste Standorte hat man laut Gruber bereits ins Auge gefasst: den Sport- und Freizeitpark, den Park am Wald und eine Fläche bei den Stockschützen im Bereich des Hauses des Sports. Optional soll es einen weiteren Standort im Quartier der geplanten Seniorenwohnanlage am Hachinger Bach geben. Eine sechs Kilometer lange Rundtour durch den Ort mit beleuchteten Wegen könnte die vier Bereiche verbinden.

Gesamtkosten in Höhe von rund 120.000 Euro

Felix Gruber geht derzeit von Gesamtkosten in Höhe von rund 120.000 Euro aus. Für Geräte im Park am Wald könnte man über das Projekt „Soziale Stadt“ wohl Fördermittel erhalten. Für die Hauptanlage im Sport- und Freizeitpark soll der Sportverein mit ins Boot geholt werden. Denn dann winken vom Bayerischen Landessportverband Zuschüsse in Höhe von 20 Prozent. Der optionale vierte Standort in der Nachbarschaft der neuen Seniorenwohnanlage soll möglichst vom Projektträger errichtet werden.

Calisthenics-Anlage im Sport- und Freizeitpark

Der Hauptplatz soll auf der Gymnastikwiese im Sport- und Freizeitpark entstehen. Dort soll eine sogenannte Calisthenics-Anlage für Eigengewichtsübungen aufgestellt werden, dazu ein Kletterelement, eine Gehschule, ein Balancierbalken, eine Slackline und vieles mehr. Auch der vom Jugendbeirat geforderte Barfußpfad kann dort integriert werden.

An den anderen Standorten nur kleinere Anlagen

An den anderen Standorten sollen nur kleine Anlagen entstehen, jeweils mit Balancierelementen und ein paar anderen Geräten. Am Standort des künftigen Pflege- und Alternheim soll insbesondere darauf geachtet werden, dass auch Geräte für Menschen mit Handicap, beispielsweise für Rollstuhlfahrer, zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich Zustimung

Die Planung stieß bei den Gemeinderäten grundsätzlich auf Zustimmung. „Ich bin begeistert“, sagte Maike Vatheuer-Seele (FDP). Sie hofft, dass die Anlagen auch Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahre anzieht, denn für diese Altersstufe würde es bisher kaum Angebote im Ort geben.

Rudi Schwab (Grüne) fehlt eine detaillierte Kostenaufstellung

Rudi Schwab (Grüne), der eine detaillierte Kostenaufstellung vermisste, forderte, auch wenn man bereits mit einem Gerätehersteller das Konzept erarbeitet habe, sich an die Ausschreibungsrichtlinien zu halten. Seine Fraktionskollegin Jutta Henkel äußerte die Befürchtung, dass durch die Geräte ein gutes Stück der beliebten Gymnastikwiese im Sport- und Freizeitpark verloren geht.

Keine Angst vor Vandalismus

Peter Josef Hofbauer (FW) wollte nicht so ohne Weiteres den Stockschützen eine Fläche wegnehmen. Das sahen auch andere Ratsmitglieder so. Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) plädierte dafür, einfache und möglichst vandalismussichere Geräte aufzustellen. Thomas Vieweg (CSU) glaubt aber nicht, dass Vandalismus ein großes Problem sein wird. „Bei solchen Anlagen herrscht immer eine positive Stimmung vor“, sagte er.

Grünes Licht für die Planung

Sie würden gerade auch von Jugendlichen gerne genutzt. Das habe man während der Pandemie gesehen. Physiotherapeutin Beatrice Brückmann (ILT) bat aufgrund ihres Fachwissens mit in die Auswahl der Geräte eingebunden zu werden. Letztendlich gab der Gemeinderat der Verwaltung grünes Licht, die Planung voranzutreiben. Vor der endgültigen Entscheidung soll dem Umwelt- und Bauausschuss das abschließende Konzept allerdings vorgelegt werden.