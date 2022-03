Standort für neues Altenheim auf der Kippe - Oberweg wieder im Gespräch

Von: Doris Richter

Grüne Ecke Taufkirchens: Nicht jeder im Gemeinderat war von dem Standort am Winninger Weg begeistert. Nach jahrelangen Diskussionen und einem Kompromiss ist nun unklar, ob das Altenheim dort gebaut werden kann. © Do

Die Diskussion um den Standort für ein neues Seniorenheim in Taufkirchen geht in eine weitere Runde.

Taufkirchen – Nachdem sich der Gemeinderat jüngst nach vielen Diskussionen auf eine mögliche Bebauung am Winninger Weg geeinigt hatte, droht dort nun das Projekt dort zu scheitern: Die Eigentümer der Grundstücke auf dem Gelände ziehen angesichts der reduzierten Bebauung nicht mit.

Es waren keine schönen Nachrichten, die Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung überbrachte: Den Grundstückseigentümer am Winninger Weg, auf deren Zusammenarbeit die Gemeinde angewiesen ist, da ihr selbst nur ein Teil der Fläche gehört, ist die geplante Bebauung zu wenig. „Sie wollen so nicht mitmachen und warten dann eben lieber den nächsten Gemeinderat ab, der ihnen womöglich mehr Baurecht einräumt“, sagte Sander.

Vorschläge waren vielen im Gemeinderat zu massiv

Lange hatten die Gemeinderäte über einen Bebauungsplan diskutiert. Die Vorschläge waren den meisten im Gremium zu massiv gewesen. Letzten Ende einigte man sich auf eine abgespeckte Version: So sollte von der Einmündung der Finkenstraße in die Straße Am Heimgarten Richtung Süden eine Baugrenze gezogen werden. Insgesamt sollten nicht mehr als neun Gebäude inklusive Altenheim entstehen, außerdem ein größerer Abstand zum Hachinger Bach eingehalten werden. Alles möglichst grün und luftig gehalten. Zu wenig für die Grundstückseigentümer. Der Vorschlag aus dem Rathaus: Baurecht für vier weitere Gebäude entlang der Baugrenze an der Verlängerung der Finkenstraße. „Ich weiß es nicht, aber vielleicht ziehen die Grundstückseigentümer dann mit“, hofft Sander.

Kein Problem mit zusätzlichen Häusern

Verständnis für diese hatte Peter Hofbauer (FW) und deshalb auch kein Problem mit den zusätzlichen Häusern. Zumal der Baubereich ja weiter vom Hachinger Bach abgerückt sei. Alfred Widmann (SPD) sah die Sache pragmatisch: „Tun wir nicht mehr ewig rum, machen wir es so, dass die Grundstückseigentümer zufrieden sind.“

Ist da Erpressung mit im Spiel?

David Grothe (Grüne) gefiel das nicht. „Wir werden da erpresst. Vielleicht sollten wir doch über den Standort am Oberweg nochmal nachdenken.“ Das brachte Bürgermeister Sander auf die Palme. Für den Oberweg habe es schon vor drei Jahren einen Vorschlag gegeben. „Da hieß es dann von vielen: Hauptsache nicht am Oberweg.“ Und am Winninger Weg sei von Anfang an klar gewesen, „dass wir ein angemessenes Baurecht brauchen, damit die Eigentümer dabei sind“. Das sei nun mal die Krux, wenn die Gemeinde selbst zu wenige Grundstücke besitze.

„Dass man jetzt solche Kompromisse machen muss, hätte ich auch nicht gedacht“, sagte Michael Lilienthal (FW). Aber: „Irgendwann muss jetzt mal Schluss sein mit den Diskussionen“, mahnte er. Man müsse endlich weiterkommen.

Am Ende einigte sich das Gremium einstimmig darauf, die zusätzlichen Gebäude zuzulassen. Sollte es bis zur Maisitzung des Gremiums nicht zu einer notariellen Einigung kommen, wird der Standort am Winniger Weg endgültig verworfen. Dann will die Mehrheit doch nochmal den Oberweg in Betracht ziehen.