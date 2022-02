Starkbieranstich in Taufkirchen wieder abgesagt

Teilen

Der Starkbieranstich in Taufkirchen im Jahr 2017. © Kohnke

Jetzt gibt es schon zwei Gründe, weshalb der Starkbieranstich in Taufkirchen in diesem Jahr nicht stattfinden darf. Dabei wäre ein bisschen gemeinsamer Humor dieser Tage so wichtig.

Taufkirchen – Der Taufkirchner Starkbieranstich ist abgesagt. Aufgrund der nach wie vor bestehenden und angespannten Pandemie-Situation sind die jüngsten Lockerungen für Kulturveranstaltungen laut Bürgermeister Ullrich Sander nicht so umfangreich ausgefallen, wie erwartet: „Ich habe mich daraufhin intensiver mit den rechtlichen Vorgaben für das Sitz- und Abstandskonzept des Starkbieranstichs befasst.

Danach halte ich es nicht für vertretbar, unter den vorgenannten Umständen den Starkbieranstich durchzuführen.“ Zudem gebe es Bedenken wegen der Entwicklung in der Ukraine-Krise.

Mit allen Beteiligten gesprochen

Nach Besprechungen mit dem Kulturzentrum und dem Förderverein Freunde des Wolfschneiderhofes sagt der Bürgermeister daher im Namen der Gemeinde als Mitveranstalter den diesjährigen Starkbieranstich ab. Damit werde dem Vorbild der Absagen vergleichbarer Veranstaltungen gefolgt. Vor allem aber werde der Sicherheit und Gesundheit der Bürger der Vorrang eingeräumt.

Kein Platz fürs Derblecken

Mit 430 Gästen bis auf den letzten Platz ausverkauft präsentierte das Kulturzentrum Taufkirchen den Starkbieranstich zum letzten Mal im März 2020. Das Derblecken der Großkopferten stellte dabei, wie jedes Jahr, den Höhepunkt der Veranstaltung dar. Ein griabiger, pfundiger Starkbieranstich, den die Blaskapelle Taufkirchen mit Pauken und Trompeten zünftig begleitete. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens im nächsten Jahr wieder Platz zum Derblecken ist im Ritter-Hilprand-Hof. An Themen würde es nicht nicht mangeln. mm