Sternstunde für den Raumfahrt-Campus

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Bedeutende Raumfahrtprojekte werden in Ottobrunn und Taufkirchen schon seit Jahren umgesetzt. Wie hier der Satellit „LISA Pathfinder“ der 2015 mit einer Trägerrakete ins All geschossen wurde, um Gravitationswellen im Weltraum aufspüren. © Sven Hoppe

Die Gemeinden Taufkirchen und Ottobrunn erhoffen sich viel vom Luft- und Raumfahrt-Campus, der im Technik- und Innovationspark entstehen soll. Jetzt gibt es Rückenwind durch zwei bayerische Ministerien.

Taufkirchen/Ottobrunn – Auch wenn die Unterschriften der Beteiligten letztlich noch fehlen, die der Gemeinde Taufkirchen seit einigen Tagen vorliegende ausformulierte Absichtserklärung zum Ausbau des Luft- und Raumfahrt-Campus in Taufkirchen und Ottobrunn ist laut Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) ein starkes Signal. Denn bei dem Papier handelt es sich nicht nur um eine gemeinsame Stellungnahme der Technischen Universität München und der beiden beteiligten Kommunen, auch der Landkreis München sowie das Bayerische Wissenschafts- und das Bau- und Wirtschaftsministerium bekennen sich damit offiziell zu dem Projekt.

Absichtserklärung für Bürgermeister ein Meilenstein

Ich bin froh, dass wir endlich eine solche Erklärung von den Ministerien auf dem Tisch haben“, sagte Sander jetzt im Gemeinderat. Das gebe dem Projekt Rückenwind. Die Absichtserklärung sei die Basis für „eine Entwicklung, die diesen Standort enorm beflügeln kann.“

Sander trug den Gemeinderatsmtigliedern im Anschluss Passagen aus der Absichtserklärung vor. In der Präambel heißt es unter anderem, dass der Freistaat Bayern durch die Errichtung des Luft- und Raumfahrt-Campus am Standort Taufkirchen/Ottobrunn die „Etablierung eines neuen Innovationsökosystems, das die gesamte Innovationspipeline von der Grundlagen- über die Anwendungsforschung bis hin zum Technologietransfer in Start-ups und Industrieunternehmen abbilden“ wird. Der Luft- und Raumfahrt-Campus werde damit durch die Fakultät und die angestrebten Unternehmensansiedlungen Wissenschaft und Wirtschaft vereinen. Die gemeinsame Erklärung soll dabei Grundlage für gegebenenfalls künftig abzuschließende städtebauliche Verträge sein.

Freistaat bekennt sich auch zur U-Bahn-Verlängerung

In einer weiteren Passage wird den Gemeinden vom Freistaat eine Kostenübernahme unter anderem für Gutachten und Konzepte zugesagt, die in Zusammenhang mit staatlichen Baumaßnahmen stehen. Zudem heißt es an anderer Stelle, dass der Campus unter Nachhaltigkeitsaspekten geplant und errichtet werden soll. So sagt der Freistaat der Gemeinde Ottobrunn in dem Papier auch zu, sie bei der angestrebten Verlängerung der U-Bahnlinie 5 bis zum Ludwig-Bölkow-Campus bestmöglich zu unterstützen, genauso wie die Gemeinde Taufkirchen bei der „Schaffung von Flächen für die Ansiedlung insbesondere von Industrie- und Start-up-Unternehmen“. Die Verkehrsanbindung solle lanfristig autoarm angelegt sein.

Wie berichtet, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 2018 mit seiner Bavaria-One-Rede den Anstoß dazu gegeben, den Technik- und Innovationspark (TIP) mit dem Ludwig-Bölkow-Campus zum bedeutenden Luft- und Raumfahrtstandort auszubauen. Mittlerweile hat die TU München dort mit dem Aufbau ihrer neuen Fakultät für Luft-, Raumfahrt und Geodäsie begonnen. Mit 55 Lehrstühlen soll es die größte in Europa werden. Gleichzeitig sollen dort Start-ups und weitere Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtbranche angesiedelt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.