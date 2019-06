Stromausfall in Unterhaching und Taufkirchen: Das ist der Grund

In Taufkirchen und Unterhaching waren am Donnerstagnachmittag rund 1200 Haushalte für über eine Stunde ohne Strom. Ein Bagger hat das Problem ausgelöst.

Taufkirchen/Unterhaching - Am Donnerstag um 15.11 Uhr war ging nichts mehr. Rund 1200 Haushalte in Taufkirchen und teilweise auch Unterhaching waren plötzlich ohne Strom. Der Grund: „Ein Bagger hat in Taufkirchen zwischen Eichenstraße und Eschenstraße ein Kabel beschädigt“, berichtet Christian Martens, Pressesprecher der Bayernwerke.

Die Bayernwerke schickten einen Techniker nach Taufkirchen, der die Umschaltung begleitete. Das Stromnetz wurde so umgeschalten, dass alle betroffenen Haushalte nach rund eineinhalb Stunden, um 16.40 Uhr, wieder mit Strom versorgt wurden.

Das defekte Teilstück bleibt vorerst außer Betrieb. Ersetzt werden soll das kaputte Kabel wohl schon am Freitag, anschließend wird es wieder zugeschalten.