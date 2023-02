Überholmanöver oder doch der Alkohol? 48-Jähriger kracht in Mittelleitplanke - Unfallursache ungeklärt

Von: Florian Prommer

Der Unfall ereignete sich Dienstagabend. © Symbolfoto: Rene Ruprecht /dpa

Mit seinem Audi ist ein 48-Jähriger aus Holzkirchen auf der A8 bei Taufkirchen in die Leitplanke gekracht. Wegen einer starken Bremsung, behauptet er. Die Polizei vermutet einen anderen Grund.

Taufkirchen - Auf der A8 zwischen dem Autobahnkreuz München-Süd und der Anschlussstelle Taufkirchen-Ost ist der Holzkirchner am Dienstag gegen 22.10 Uhr in die Mittelleitplanke gekracht. Der demolierte Audi blieb in Fahrtrichtung München auf dem linken Streifen stehen. Schuld an dem, so gab der 48-Jährige gegenüber der Polizei an, sei das Überholmanöver eines anderen Autos gewesen, wegen dem er hatte bremsen müssen, und so die Kontrolle verlor. Die zuständige Autobahnpolizei Holzkirchen hat jedoch eine andere Vermutung.

Eine Streife stellte bei der Unfallaufnahme nämlich schnell fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Holzkirchner hatte über 0,3 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein vor Ort sichergestellt. Zwar lag der Wert des Vortests unter der hinlänglich bekannten Grenze von 0,5 Promille, die bereits eine Verkehrsordnungswidrigkeit darstellt, so erklärt die Polizei. Doch der 48-Jährige hatte ja ein Verkehrsunfall verursacht, somit bestand der Verdacht, dass sogenannte „Ausfallerscheinungen“ bestanden, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigten. Und hierfür liegt der Grenzwert bei 0,3 Promille. Folglich hat die Polizei ein Strafverfahren wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss“ eingeleitet.

Überholmanöver? Polizei sucht Zeugen für Unfall auf A8

Am Audi des Holzkirchners, der unverletzt blieb, entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. An der Schutzplanke wird der Schaden auf 1000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet zudem Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfall und dem möglicherweise vorausgegangenem Überholmanöver machen können, sich unter 08024/90730 zu melden.

