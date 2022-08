30-Jähriger bedroht im Streit Gäste in Lokal mit Messer

Mit einem Messer hat ein 30-Jähriger am Montagabend im Streit Gäste eines Lokals in der Eschenstraße in Taufkirchen bedroht. Die Polizei rückte an.

Taufkirchen - Am Montag gegen 19 Uhr hatten Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs an der Eschenstraße über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, wegen einer akuten Bedrohungssituation. Ein Mann habe mit einem Messer Gäste bedroht.

Polizeikräfte können den Mann widerstandslos festnehmen

Einsatzkräfte konnten wenig später einen 30-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München widerstandslos festnehmen. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann offenbar zuvor aus bislang unbekannten Gründen mit Gästen des Lokals in Streit geraten war und diese mit einem Messer bedroht hatte, meldet die Polizei.

Polizei bringt den Mann wegen seines auffälligen Verhaltens in ein Krankenhaus

Vor seiner Festnahme hatte sich der 30-Jährige an einen Tisch im Außenbereich gesetzt, wo er mit dem Messer herumfuchtelte und wiederholt in Richtung der Gäste zeigte. Wegen seines auffälligen Verhaltens wurde der 30-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einem Krankenhaus untergebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 26, zuständig für Gewaltdelikte.