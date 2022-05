Auf Oldtimer aufgefahren - jetzt wird es richtig teuer

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Bei einem Auffahrunfall in Taufkirchen ist ein Sachschaden von rund 56.000 Euro entstanden. (Symbolfoto) © Rene Ruprecht/dpa

Weil ihn nach eigener Aussage plötzliche Brustschmerzen ablenkten, hat ein Toyota-Fahrer in Taufkirchen einen Auffahrunfall verursacht. Mit erheblichen Folgen.

Taufkirchen - Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 7.28 Uhr an der Kreuzung Brunnthaler Straße (B471)/Ludwig-Bölkow-Allee, wie die Polizei mitteilt. Dort musste eine 26-jährige Hohenbrunnerin, die mit ihrem Oldtimer der Marke Cadillac auf der Bundesstraße in westlicher Richtung unterwegs war, anhalten, weil die Ampel für sie Rot zeigte. Der hinter ihr fahrenden 30-Jährige Münchner, der in diesem Moment von Schmerzen in der Brust abgelenkt wurde, wie er später gegenüber der Polizei angab, fuhr ungebremst auf den Oldtimer auf.

Bei dem Unfall blieben beide Beteiligte unverletzt. Der Toyota-Fahrer wurde aufgrund der von ihm angegebenen Gesundheitsbeschwerden aber vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Cadillac entstand Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Hinzu kommen Schäden am Toyota, die die Polizei auf etwa 6000 Euro beziffert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.