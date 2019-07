Kein Personal: 87 Kita-Plätze bleiben in Taufkirchen leer

75 Kindergartenplätze und zwölf Plätze in der Kinderkrippe können in Taufkirchen derzeit nicht vergeben werden. Der Grund: Es fehlt das Personal. Und nicht nur hier.

Taufkirchen – Für viele offene Stellen im sozialen Bereich mangelt es der Gemeinde an Bewerbern.

Zehn Kindertageseinrichtungen gibt es in Taufkirchen. Laut Sozialreferent Andreas Bayerle sind nur in drei Häusern derzeit alle Stellen besetzt. Für die drei Kindergartengruppen und die weitere Krippengruppe, die möglich wäre, gibt es schlichtweg keine Erzieher und Kinderpfleger. „Die Situation ist von schwierig“, so Bayerle. Bewerber für offene Stellen gibt es kaum bis gar nicht. Dazu kommen Mitarbeiterinnen, die in Elternzeit gehen, oder Ausfälle wegen Krankheit. Lücken, die sich so schnell nicht schließen lassen.

Drei offene Stellen, vier Bewerber

Auch in anderen sozialen Bereichen herrscht laut Bayerle große Not. „Derzeit habe ich drei offene Stellen zu besetzen und dafür gerade mal vier Bewerber.“ Ein weiteres Beispiel: die flexible Trainingsklasse an der Mittelschule, ein Projekt, mit dem Schüler mit hohem Förderbedarf ab kommendem Schuljahr unterstützt werden sollen. Bewerber für die zu besetzenden Stellen: null.

Den Grund dafür sieht Bayerle vor allem in den hohen Lebenshaltungskosten im Landkreis. Da helfe auch keine Lohnzulage. Auch der fehlende Wohnraum trägt seinen Teil dazu bei, dass sich viele erst gar nicht bewerben. Zwar verfügt die Gemeinde über einige eigene Wohnungen, doch laut Bayerle ist es eher ein Glücksfall, wenn eine davon zu vergeben ist. Das ist auch der Grund, warum die Gemeinde ständig Möglichkeit sucht, günstigen Wohnraum zu schaffen.

30 Eltern haben noch keinen Krippenplatz

Bisher hat der Personalmangel noch keine dramatischen Folgen. „Zum Glück haben wir mehr Kindergartenplätze als Kinder“, erklärt Bayerle. 503 Kindergartenkinder gibt es in Taufkirchen und 591 Plätze in den Kindergärten. „Wobei wir auch 15 Integrationsplätze haben, von welchen jeder drei Plätze in Anspruch nimmt.“ Krippenkinder gibt es rund 500. Für sie gibt es 107 Krippenplätze in den Kitas sowie 120 Plätze in der Tagespflege wie etwa bei Tagesmüttern. Obwohl wegen des Personalmangels so viel Plätze leer bleiben müssen, ist die Warteliste überschaubar: 30 Eltern sind gemeldet, die noch keinen Krippenplatz haben, im Kindergarten sind es derzeit 25. „Wobei sich die meisten davon bei uns gar nicht gemeldet haben“, sagt Bayerle. „Wir hatten seit Mai nur sechs Elterngespräche, im vergangenen Jahr hatten wir die jede Woche“, so der Sozialreferent. Offenbar hätten einige eine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden oder sich anders entschieden. Auch für den Hort stehen derzeit gerade mal 15 Kinder auf der Warteliste. „Das ist in diesem Jahr alles im grünen Bereich“, so Bayerle und lobt in diesem Zusammenhang vor allem das gut funktionierende Netzwerk der Kinderbetreuungseinrichtungen. Dennoch will man sich gemeinsam eine Strategie überlegen, wie man auf Dauer wieder zu mehr Personal komme.

Lesen Sie auch:

Wutzettel und Barrikaden in Taufkirchen: Kampf um Parkplätze, weil eine Tiefgarage saniert wird.

In Unterschleißheim muss eine Familie ihren Carport abreißen, weil Nachbarn erfolgreich dagegen geklagt haben.

InNeubiberg können Eltern vorerst aufatmen. Trotz Kita-Krise sind alle Kinder untergebracht.