Bei einem Auffahrunfall in Taufkirchen sind am Samstag drei Menschen leicht verletzt worden.

Taufkirchen– Wie die Polizei berichtet hatte ein 43-jähriger Audi-Fahrer aus dem Landkreis Miesbach gegen 15.40 Uhr auf der Brunnthaler Straße (B471) an der Einmündung der Zusestraße vor einer roten Ampel gewartet, als ihm eine 36-Jährige mit ihrem Volvo ins Heck fuhr. Beide Fahrer sowie die zehnjährige Tochter des Audifahrers wurden leicht verletzt und mussten mit dem Krankenwagen in Münchner Kliniken gebracht werden. Am Volvo entstand Totalschaden.