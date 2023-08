Zusammenschluss der Nachbarschaftshilfen: Aufbruchstimmung in schwierigen Zeiten

Von: Volker Camehn

Im Kultur- und Kongresszentrum in Taufkirchen fand jetzt die erste gemeinsame Mitgliederversammlung statt. © . vc

Die erste Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen Unterhaching hat jetzt nach dem Zusammenschluss stattgefunden.

Taufkirchen – Der Zusammenschluss der Nachbarschaftshilfen (NBH) Taufkirchen und Unterhaching ist nicht mehr nur irgendein formaler Eintrag im Vereinsregister, der Mitte Juli erfolgt ist. Vielmehr herrschte jetzt bei der ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung im Kultur & Kongress Zentrum am Köglweg regelrechte Aufbruchstimmung unter den Anwesenden. Immerhin stand einiges auf der Tagesordnung, darunter Jahresabschluss, Stiftungsgründung, Satzungsänderung und Vorstandswahlen.

Auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren

Gleichwohl ist das neue Miteinander keine Liebesheirat, vielmehr mehr Einsicht in die Notwendigkeit. „Wir wollen unsere Hilfsangebote ausweiten, das können wir alleine aber nicht stemmen“, hatte Ottmar Lobinger, der seit 2016 im Unterhachinger NBH-Vorstand aktiv war und jetzt zum Zweiten Vorsitzenden des neu entstandenen Vereins gewählt wurde, bereits vor knapp zwei Jahren erklärt. 330 Mitglieder zählte die NBH Unterhaching Ende 2021. Zum Vergleich: An die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen entrichteten damals etwa 1500 Mitglieder regelmäßig ihre Beiträge. „Wir müssen auf die gesellschaftliche Veränderungen reagieren, da müssen wir uns an die Verhältnisse anpassen. Die Verhältnisse passen sich ja nicht an die Nachbarschaftshilfe an“, hatte Ottmar Lobinger damals gesagt.

Fusion so schwierig wie bei zwei großen Unternehmen

Nun also eine NBH im Doppelpack: Rund 80 Interessierte, darunter einige Gemeinderäte, nahmen an der ersten Mitgliederversammlung des „Nachbarschaftshilfe Taufkirchen Unterhaching e.V.“ teil. Es war wohl kein ganz leichter Weg bis zu dieser Premiere, ein Zusammenschluss in schwierigen Zeiten, schon formalienbedingt. „Die Fusion von zwei Vereinen ist ebenso kompliziert wie bei zwei großen Unternehmen“, zog Vorsitzende Gabriele Eggers Bilanz, welche für 2022 schließlich recht umfänglich ausfiel. Eggers erläuterte dezidiert die drei Arbeitsschwerpunkte der Nachbarschaftshilfe, nämlich „Familienunterstützung und Kinderbetreuung“, „Altenpflege und Seniorenbetreuung“ sowie „Ehrenamtliche Patenschaften für Kinder, Jugendliche und Seniorinnen und Senioren“. Ein paar Zahlen: Im vergangenen Jahr hatte die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen 117.620 Einsatzstunden geleistet, über 1800 mehr als im Vorjahr. Umgerechnet entspräche das „etwa 74 Vollzeitstellen“. Zum Jahresende waren 75 Angestellte, 24 Minijobber, 32 freiberufliche Tageseltern und etwa 210 „bürgerschaftlich Engagierte“ im Einsatz, so Eggers. 848 Mitglieder unterstützten demnach den Verein.

90.000 Euro im Minus

Allerdings machte die NBH Taufkirchen 2022 knapp 90.000 Euro Miese. Als Gründe nannte Schatzmeisterin Helga Ziemons unter anderem weniger Fördergelder durch den Freistaat bzw. die Regierung Oberbayern - die öffentliche Hand hatte 45.000 Euro weniger also noch 2021 überwiesen. Gleichzeitig stiegen die Kosten, zum Beispiel zahlte der Verein höhere Beiträge und Gebühren an Verbände und Organisationen sowie fürs Personal. Die gute Nachricht: Laut dem von Ziemons vorgelegten Haushaltsplan für 2023 soll es heuer einen Jahresüberschuss von 25.980 Euro geben. Für schlechte Zeiten will die NBH Taufkirchen Unterhaching gewappent sein: Zur Finanzierung ist deshalb auch die Gründung einer Stiftung geplant. Dafür beschlossen die 72 Stimmberechtigten (19 davon aus Unterhaching) eine entsprechende Satzungsänderung. „Das macht es etwa bei Erbschaften leichter“, erklärt der 2. Vorsitzende Michael Mrva. „So eine Stiftung hat einfach mehr Renommee als ein Verein.“ Man entspräche damit „dem Wunsch einiger Mitglieder und wir erleichtern es damit, die Nachbarschaftshilfe auch in einem Testament zu berücksichtigen“, heißt es in der Einladung zur Mitgliederversammlung.

Erweiterter Vorstand notwendig

Es gibt also viel zu tun, nicht nur für Helga Ziemons. Der neue, größere Verein brauchte auch einen erweiterten Vorstand. Das neue alte Gremium spiegelt denn auch das Größenverhältnis der einstigen getrennten Nachbarschaftshilfen wider: Neben Ottmar Lobinger als stellvertretender Vorsitzender ist als Unterhachingerin nur Veronika Cipic als Beisitzerin hinzugekommen. Ansonsten bleibt es, wie es war: Alle anderen Mitglieder sind Taufkirchner.