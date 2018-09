Auto brennt bei rätselhaftem Unfall in Taufkirchen komplett aus

Ein 61-Jähriger hat in Taufkirchen einen Unfall gebaut, bei dem sein Auto Feuer fing. Die Beamten rätseln angesichts der Details.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, war ein 61-Jähriger mit seinem Opel in Taufkirchen auf der Tegernseer Straße unterwegs. Dabei kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Warum, ist laut Polizei unklar. Fest steht: Der Mann war „verkehrstüchtig“, also nicht alkoholisiert. Mit seinem Auto walzte er einige Sträucher platt, bevor die Unfallfahrt schließlich an einem Baum endete.

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Doch das Auto fing aus ungeklärten Gründen Feuer, brannte komplett aus und kokelte auch den Baum und einige Sträucher an. Die Feuerwehr Taufkirchen musste anrücken und konnte den nächtlichen Brand schließlich löschen.