Berliner fliegt an der Ausfahrt Sauerlach wegen Glätte ins Gebüsch

Von: Günter Hiel

Die Polizei nahm den Unfall auf (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/imago

Entschieden zu schnell dran war ein Berliner, der am Donnerstagabend mit seinem Wagen an der Ausfahrt Sauerlach von der A995 abfahren wollte.

Taufkirchen – Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr fuhr ein 51-Jähriger aus Berlin mit seinem Mitsubishi auf der A995 von München kommend an der Anschlussstelle Sauerlach von der Autobahn ab. Dabei war der Fahrer laut Polizei für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve der Ausfahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schoss geradeaus von der Fahrbahn. Erst ein paar Büsche und Bäume stoppten ihn. .

Unfallfahrer bleibt unverletzt

Glücklicherweise wurde der Berliner bei dem Unfall nicht verletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe – das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Anschlussstelle muss für Bergung des Pkw gesperrt werden

Im Einsatz war neben der Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen die Autobahnmeisterei Hohenbrunn. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht – die Anschlussstelle musste für die Bergung des Pkw nur kurz gesperrt werden.

Polizei mahnt: Vorsichtig fahren!

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer nochmals, ihre Fahrweise an die winterlichen Straßenverhältnisse anzupassen. Es muss bei entsprechender Witterung immer mit plötzlich auftretenden, glatten Straßenabschnitten gerechnet werden, insbesondere auch in den Anschlussstellen der Autobahn.