Betreiber verliert langsam die Geduld: Dauerstreit über  Seniorenheim in Taufkirchen

Der Neubau des Seniorenheims entwickelt sich zum Dauerbrenner unter den Nägeln der Taufkirchner. Während sich der Gemeinderat in den Haaren liegt, wird langsam die Zeit knapp.

VON DORIS RICHTER

Taufkirchen – Dem Neubau des Seniorenwohnheims hat sich der Gemeinderat am Donnerstag in einer Sondersitzung gewidmet. Viele Zuhörer waren gekommen in der Hoffnung auf wegweisende Entscheidungen – die es am Ende nicht gab.

Seit fast zwei Jahren beschäftigt sich das Gremium mit dem Thema. Standorte wie am Oberweg oder an der Mehlbeerenstraße wurden diskutiert und verworfen. Im Fokus steht jetzt die Fläche am Winninger Weg, gegenüber vom Wolfschneiderhof, wo die Gemeinde ein Grundstück besitzt. Der Gemeinderat hatte eine Machbarkeitsstudie gefordert und wissen wollen, wie eine Erschließung dort aussehen könnte und die Verwaltung beauftragt, das bei drei Heiminvestoren anzufragen. Durch einen Fehler im Sitzungsprotokoll wurde jedoch dieser Auftrag nur zum Teil so weitergegeben und erfüllt.

Maximale Bebauung

Zwei der Unternehmen, – das dritte war ausgestiegen –, reichten Pläne ein, ohne auf Erschließungsvarianten einzugehen. Vom Ergebnis waren viele entsetzt, vor allem weil beide eine komplette Bebauung der Fläche zwischen Münchner Straße und Postweg skizzierten und das Heim vielen zu ab vom Schuss lag.

„Eine Themaverfehlung, sechs, setzen“, wetterte Michael Lilienthal (FW). Es sei doch vor allem um Erschließungsmöglichkeiten gegangen und nicht darum, das komplette Areal zu überplanen. „Wir wollen dort keine so intensive Bebauung.“ Man müsse sich doch das ganze Gebiet anschauen und was dort künftig geschehen könne, hielt Hildegard Riedmaier (CSU) entgegen. „Schließlich wollen wir keinen zweiten Hohenbrunner Weg.“ Auf der Fläche nur ein Heim zu planen, hält sie für „illusorisch“.

Das sahen viele anders. „Wir wollen möglichst wenig neue Versiegelung von Fläche“, sagte Herbert Heigl (SPD). Und Kollege Matteo Dolce glaubt, „dieser Plan soll den Leuten Angst machen“.

Fehler im Protokoll

Peter Hofbauer (FW) hatte erwartet, „drei Varianten präsentiert zu bekommen, um eine Entscheidung treffen zu können“. Aber er war mit Rudi Schwab (Grüne) einig, der sagte: „Auf den Plänen wurde das Gebiet nur vollgeklotzt. Sie liefern keine Entscheidungsgrundlage.“ David Grothe (Grüne) kritisierte, dass der Gemeinderat aufgrund des Fehlers der Verwaltung wieder nicht bekommen habe, was er wollte. Bürgermeister Ullrich Sander räumte den Fehler ein, „der ärgert mich auch“. Zugleich sagte er aber, dass die Vorgabe vom Gemeinderat gewesen sei, bis zum Postweg zu denken. „Letztlich entscheidet ja der Gemeinderat, was dann rund um das Seniorenheim gebaut wird.“ Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass auch Wohnungen für Pflegekräfte gebraucht würden.

Edith Hirtreiter (ILT) äußerte die Befürchtung, „dass jeder Investor eigene Interessen verfolgt“ und schlug vor, einen unabhängigen Planer zu beauftragen. Am Ende beschloss das Gremium einstimmig, von einem Büro neue Entwürfe für das Gebiet östlich des Hachinger Bachs, jedoch nur bis zur Höhe der Grundstücksgrenze der Burschen einzuholen.

Die Zeit drängt

Gert Jäger, Vorsitzender des Kuratoriums der Diakonie Hohenbrunn, welche das Altenheim betreibt, verweist auf den kritischen Zeitplan. Der Vertrag des Heims am jetzigen Standort laufe bis 2021 mit Option auf Verlängerung bis 2026. Um Planungssicherheit zu haben, mahnte er, „muss es bis zum Frühjahr eine Entscheidung geben.“ Andernfalls könne man sich vorstellen, das Haus auch anderswo zu bauen. Er kritisiert, dass den Investoren zu wenig Vorgaben gemacht wurden und nicht früher ein neutraler Planer beauftragt wurde.

Harsche Kritik kommt im Nachgang auch von der SPD. Sie unterstellt Bürgermeister Sander und der CSU eine „bewusste Verschleppung und eine Hinhalte-Strategie“, da diese nach wie vor die Bebauung des Oberwegs verfolgten. Mit den Plänen zur maximalen Bebauung wolle man den Widerstand gegen den Standort in der Öffentlichkeit auf die Spitze zu treiben.

Dem widerspricht Sander. „Erschließungsmöglichkeit am Winninger Weg hat die Verwaltung bereits erarbeitet“. Er selbst habe schon mehrere Vorschläge gebracht und den Gemeinderat immer wieder aufgefordert, genaue Anforderungen zu formulieren. „Das ist nie passiert.“ Diejenigen, die einen Fortschritt verhindern, sieht er deshalb nicht bei der CSU, sondern „auf der anderen Seite.“

