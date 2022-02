Die Landhüterin aus Taufkirchen

Von: Doris Richter

Teilen

Landwirtin mit enger Verbindung zur Natur: Brigitte Koch © Robert Brouczek

Schon als Kind war Brigitte Koch begeistert von der Landwirtschaft. Diese Begeisterung hat sie sich über die Jahre bewahrt und geht mit ihrem Gutshof Greif immer wieder neue Wege.

Taufkirchen – Erst kürzlich hat Brigitte Koch wieder etwas Interessantes gelesen. Über Bienenstrom. Ein Projekt der Stadtwerke Nürtingen, das den Verkauf von Ökostrom und die Finanzierung von artenreichen Blühflächen kombiniert. Dabei arbeiten sie mit Landwirten zusammen. Es hat nicht lange gedauert, da war Brigitte Koch mit dabei. Für gute neue Ideen ist die Taufkirchnerin immer zu haben. Artenvielfalt und der Schutz der Natur liegen der 58-Jährigen am Herzen – auch ohne, dass sie sich deshalb gleich in die grüne Bio-Ecke stellt. Brigitte Koch ist Landwirtin durch und durch, ihr Gutshof Greif ein traditioneller Betrieb. Mit Wald und Ackerbau, wo sie von der Gerste über Hafer und Erbsen bis zum Mais jährlich anbaut. Dazwischen hat sie große Blühflächen für Insekten und Tiere dazwischen gesät.

Artenschutz und traditionelle Landwirtschaft sind keine Dinge, die sich ausschließen.

„Artenschutz und traditionelle Landwirtschaft sind keine Dinge, die sich ausschließen“„, sagt Brigitte Koch. Es ärgert sie, wenn die traditionellen Landwirte immer als die Bösen hingestellt werden. Als diejenigen, die „die Natur und Insekten kaputtspritzen“. „Wir machen uns doch nicht selbst unsere Lebensgrundlage kaputt“, sagt Brigitte Koch.

Die Landwirtschaft, das war schon immer ihr Ding. Schon als kleines Mädchen wusste sie das. Ein wildes Kind war sie, neugierig und „bis sechs Jahren nur in Lederhosen unterwegs“. Der Spielplatz war für sie und ihre Schwester: der Gutshof Greif, den ihr Vater Franz Greif schon in jungen Jahren zusammen mit seinem Bruder bewirtschaftet hatte. Nach der Schule studierte Brigitte Koch Landwirtschaft in Weihenstephan. Sie zog es durch, während viele andere bald das Handtuch warfen. „Da waren auch viele Hippies dabei, die barfuß kamen und völlig idealisierte Vorstellungen von Landwirtschaft hatten“, sagt Brigitte Koch.

Bienenstrom-Projekt: Landwirte als Paten für Blühflächen Mit ihrem Bienenstrom-Projekt unterstützen die Stadtwerke Nürtingen den Anbau von Blühflächen: Mit jeder verkauften Kilowattstunde, erzeugt in Wasserkraftwerken in der Donau, zahlen die Stadtwerke einen Cent für den An- und Ausbau von Blühflächen. Pro Hektar Anbaufläche, die durch blühende Energiepflanzen ersetzt wird, erhalten die Blühpaten-Landwirte einen festgelegten Betrag und können damit erhöhte Anbaukosten und Ertragsminderungen auffangen. Sie bauen die dafür vorgeschriebenen Blühmischung an, die sich aus mehr als 20 verschiedenen Pflanzensorten zusammensetzt. Diese schaffen neuen Lebensraum für Bienen und andere Insekten, den es etwa in reinen Maisfeldern nicht gibt. Über den Winter bieten die Pflanzen Rückzugsmöglichkeiten für Wildtiere. Über die Jahre entwickeln die Pflanzen ein tiefgehendes Wurzelwerk, was die Resistenz erhöht und zu Verbesserung der Bodenqualität beiträgt.

Ihr Hauptpraktikum absolvierte sie auf einem anderen Betrieb in Taufkirchen. Drei Monate machte sie zudem Praktikum in einer Steuerkanzlei, die sich auf Landwirte spezialisiert hatte. „Kannst gleich die Buchhaltung übernehmen“, habe ihr Vater dann damals zu ihr gesagt – und 1987 auch gleich einen der ersten Computer dafür angeschafft. Richtig in den Betrieb zuhause eingestiegen ist sie dann 1993. Bis dahin hatte sie noch bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet, bei einer Immobilienfirma so einiges über Immobilien gelernt, geheiratet und einen Sohn geboren.

Vater und Tochter ein gutes Gespann

„Mein Vater war vor allem heilfroh, dass er sich um nichts mehr im Büro kümmern musste“, sagt Brigitte Koch. Aber auch bei allen anderen Entscheidungen hat er die Tochter miteingebunden. „Wir waren ein gutes Gespann, ich habe viel von ihm gelernt.“ Viel hat sich getan in all den Jahren. Die Milchwirtschaft gab der Vater schon früh auf, 1992 die Bullenmast und 2013 rentierte sich auch die Kartoffelbrennerei zur Herstellung von Industriealkohol nicht mehr. „Doch mein Vater war immer offen für Neues, Bildung war für ihn das Wichtigste“, sagt Brigitte Koch. Als einer der ersten begann Franz Greif in den 60er-Jahren – da war Mischwald noch kein großes Thema – mit Douglasien und Tannen zu experimentieren. Laubbaumarten in größerem Umfang kamen ab den 90er-Jahren dazu. 2017 wurde der Gutshof Greif dafür mit dem „Staatspreis für vorbildliche Waldwirtschaft“ ausgezeichnet.

Die Freude, Dinge wachsen und gedeihen zu sehen

Brigitte Koch und ihr Mitarbeiter sind regelmäßig im Wald unterwegs, kontrollieren. Die Suche nach Bäumen, die vom Borkenkäfer befallen sind kostet viel Zeit. Ist der Borkenkäfer aktiv, ist schnelles Handeln gefragt. Auch wenn es ihr Geschäft ist – „es tut mir immer leid, wenn wir einen der alten Bäume fällen“, sagt die Taufkirchnerin. Dinge wachsen und gedeihen zu sehen, das ist es, was ihr an ihrem Beruf gefällt. Begeistert berichtet sie Besuchern von ihren Projekten, erklärt vom sandigen Lehmboden auf ihren Äckern, der nur eine Humusauflage von 20 Zentimetern hat. Vom Bodenwert 45 – „die Besten haben 100“. Die Wurzeln der Pflanzen bekommen hier nicht viel, weshalb sie Braugerste anbaut – „die braucht keinen schweren Boden“. Auch Mais sei wirklich unkompliziert. Ihren Boden gut zu behandeln, ist ihr wichtig. Sie weiß viel über sinnvolle und vielfältige Fruchtfolgen, Gewächse, die sich ergänzen. Die Erbse, die Stickstoff im Boden binden, ein natürlicher Dünger sozusagen. „Und wenn danach dort die Wintergerste wächst, braucht es wieder keinen Dünger.“ Chemischer Pflanzenschutz hilft, wenn die Gerste von zu vielen Läusen befallen wird. Oder Schadinsekten die komplette Rapsernte bedrohen. „Den Ernteausfall bezahlt mir niemand.“ Deshalb ärgert es sie, dass es immer wieder vorkommt, dass ihr Mitarbeiter beim Spritzen der Felder wüst beschimpft wird. „Chemischer Pflanzenschutz ist bei richtiger Anwendung nicht umweltgefährdend und sichert die Ernte.“

Ans Aufhören hat sie nie gedacht

Dass viele Landwirte aufgeben, „kann ich nachvollziehen“. Immer mehr Vorgaben und Regelungen, in die man sich einarbeiten muss. Und von den Erträgen der Felder zu leben - immer schwieriger. Ans Aufhören hat sie nie gedacht. Die Landwirtschaft ist ihr Leben. Der Sohn hat sich für einen anderen Weg entschieden – „was völlig in Ordnung ist“. Bis es so weit ist, dass er die Verantwortung für sein Erbe übernimmt, wird Brigitte Koch nicht aufhören, immer wieder Neues auszuprobieren und für ein positives Bild ihres Berufsstandes einzutreten.