Buben brechen Taxis auf - Polizei nimmt sie fest

Von: Anna Liebelt

Die Beamten konnten die Buben gleich nach der Tat aufgreifen © Symbolbild: Rene Ruprecht

Zwei zwölf- und 13-jährige Buben haben Polizeibeamte am Montag in Taufkirchen festgenommen. Die Kinder waren zuvor in ein Taxi eingebrochen.

Taufkirchen – Gleich zwei Kinder griffen Polizeibeamte vergangenen Montag in einer Tiefgarage in Taufkirchen auf. Die beiden zwölf- und 13-jährigen Buben hatten zuvor in ein Taxi eingebrochen, wie die Polizei erst am Dienstag meldete. Gegen 22.45 Uhr bemerkte ein Passant, wie zwei junge männliche Personen die Fensterscheibe eines Taxis, das in der Nähe des Bahnhofs in Taufkirchen geparkt war, einschlugen.

Täter in Tiefgarage gestellt

Anschließend flüchteten die beiden Täter laut Polizei in eine nahegelegene Tiefgarage. Dort wurden die Diebe von den alarmierten Einsatzkräften angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei den beiden Buben aus München stellten die Beamten unter anderem Handschuhe und Bargeld sicher. Des Weiteren wurden in der Tiefgarage mehrere Gegenstände sowie eine Geldbörse aufgefunden.

Buben wohl für mehrere Einbrüche verantwortlich

Wie sich im Laufe der Ermittlung herausstellte, wurden bereits am früheren Abend fünf weitere Taxen im Raum Neuperlach und Taufkirchen aufgebrochen. Auch hier entwendeten die Täter diverse Gegenstände, wie das Polizeipräsidium München mitteilte. Aufgrund der Tatortnähe gehen die Beamten nun davon aus, dass die beiden Buben auch für diese Taten verantwortlich sind.