Dienstagstreff bringt einsame Senioren zusammen

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Gemeinsam singen, Karten spielen, ratschen: Im Treff der Nachbarschaftshilfe sind alle Senioren willkommen, die sich einsam fühlen. © robert brouczek

Der neue Dienstagstreff der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen bringt einsame Senioren zusammen.

Taufkirchen – „Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsre weit und breit . . .“ ertönt es aus dem Raum des Nachbarschaftstreffs in Taufkirchen. Die Senioren singen lauthals mit. Viele brauchen die Liederbücher nicht, die vor ihnen zwischen Kaffeetassen, Eierlikörkuchen und Schafkopfkarten auf dem Tisch liegen.

Etwa 23 Senioren sind an diesem Nachmittag zum Dienstagstreff der Nachbarschaftshilfe gekommen. Es ist ein neues Angebot, um einsame Senioren zusammenzubringen. Bei Kaffee und Kuchen können die älteren Menschen ein paar schöne Stunden in Gesellschaft verbringen. Ganz ohne Anmeldung ist jeder herzlich eingeladen. Heute gibt es Eierlikör- und Kirschkuchen, die ehrenamtliche Helfer gebacken haben. Die extra neu angeschaffte Kaffeemaschine macht köstlichen Cappuccino.

Angebot wird gut angenommen

„Das Angebot wird überraschend gut angenommen“, sagt Andrea Schatz, Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen. Sie und die Kollegin Andrea Benz sitzen mit am Tisch und unterhalten sich mit den Senioren. Maria (86) ist gekommen, weil sie Unterhaltung mit Gleichgesinnten sucht. „Es ist wie eine große Familie beim Nachbarschaftstreff“, sagt die 86-Jährige.

Treffpunkt für ältere einsame Menschen schaffen

Ältere Menschen können sich aus unterschiedlichen Gründen einsam fühlen – der Verlust des Partners, ein Umzug oder bei Renteneintritt. Die Nachbarschaftshilfe will mit dem neuen Projekt die Botschaft vermitteln: Keiner muss allein sein. Mit vielseitigen Aktivitäten will sie einen Treffpunkt für ältere einsame Menschen schaffen.

Die Nachbarschaftshilfe ist die erste Anlaufstelle für ältere Menschen. „Wir gestalten ein gezielt niederschwelliges Angebot, um die Menschen zu uns zu holen“, sagt Schatz. „In der Geselligkeit entwickeln sich weitere Freundschaften.“ Die Senioren verabreden sich für den Spiele- nachmittag am Donnerstag oder zum Liedersingen am Mittwoch. Ende Februar startet der Kochabend.

Für jeden ist etwas dabei

Für jeden ist etwas dabei. Erika (92) liebt es mit ihren Freunden Rommé zu spielen. Jeden Tag kommt sie mit dem Bus zum Mittagstisch und holt ihr Essen ab. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie die Einsamkeit zur Nachbarschaftshilfe geführt. Elfriede (76) und Maria (86) gehen immer montags zum Sport. „Das Angebot ist riesig. Viel größer als in München“, sagt Elfriede. Seit 2013 hilft sie bei der Tageshilfe in der Lindenpassage mit.

„Wie, Sie kennen das Lied nicht?“, fragt Anna (76). Sie will unbedingt noch „Ein Brünnlein am Walde singen.“ Das lerne man doch in der Schule. Erstaunt schüttelt sie den Kopf „Und wie sieht es mit Schafkopf aus?“ Zum Glück findet Anna hier genügend potenzielle Spiel- und Gesangspartner.

Nächster Dienstagstreff

Der nächste Dienstagstreff findet am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 15 Uhr im Ahornring 119 statt. Jeder ist willkommen.