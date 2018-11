„Ein bisschen wie am ersten Schultag“: Der erste Tag als Landtagsabgeordneter

Der neue Bayerische Landtag hat sich gestern zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Ein ganz besonderer Tag war es für Benjamin Adjei (28): Zum ersten Mal machte sich der Taufkirchner als Landtagsabgeordneter der Grünen auf den Weg zur Arbeit.

Taufkirchen/München – Die Strecke in die Innenstadt legt Benjamin Adjei – natürlich – mit der S-Bahn zurück. Einen Führerschein hat er zwar, „doch Auto fahre ich so gut wie nie“, sagt der 28-Jährige und nimmt einen Schluck Kaffee aus seinem wiederverwendbaren Thermobecher. Nervös wirkt der Taufkirchner nicht, eher vorfreudig. „Ist schon was Besonderes, der erste Tag als Landtagsabgeordneter.“ Einen schlichten, edlen Pullover hat er gewählt, darüber ein hellgraues Jackett – „die Leute sollen mich ja ernst nehmen“. Dazu trägt er Jeans und lässige Sportschuhe – „modern darf es trotzdem sein“, sagt er.

+ Kein Auto: Der Taufkirchner fährt lieber S-Bahn. © Doris Richter

Statt ins Maximilianeum geht es erst zum Gottesdienst für die Abgeordneten in St. Matthäus am Sendlinger Tor. Religiös ist Adjei nicht. Aber er will das ganze Programm mitmachen. „Ein bisschen wie am ersten Schultag“, sagt er und lacht. In der Predigt geht es um die politische Mitte, die so viele Parteien für sich beanspruchen. Und um ein gutes Miteinander der Kulturen. Das spricht Benjamin Adjei aus der Seele. Er freut sich, dass auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Kirchenbank sitzt und zuhört.

Nach dem Gottesdienst fährt der Shuttlebus für die Abgeordneten zum Maximilianeum. Vorne und hinten ein Polizeifahrzeug. Im Stau steht der Bus trotzdem. „Das ist wieder typisch“, sagt der 28-Jährige. „Mit U-Bahn oder Tram wäre ich viel schneller gewesen.“ Den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, ist ihm ein großes Anliegen. Ebenso die Digitalisierung. Als IT-Spezialist kennt er sich da aus. Und kann es jedes Mal nicht glauben, wenn er in seinem Stimmkreis Moosach wieder im Funkloch steckt, oder seine alte Firma keinen schnellen Datenanschluss hat. Im Landtag will er sich einsetzen, damit sich das ändert. Wobei er realistisch an seinen neuen Job herangeht. „Wirklich was bewegen kann man nur in der Regierung, aus der Opposition heraus ist dass erfahrungsgemäß schwierig“, sagt Adjei. Trotzdem will er es versuchen.

+ Hier geht‘s rein: Landtags-Neuling Adjei vor der beeindruckenden Fassade des Maximilianeums. © Doris Richter

An der Pforte zum Landtag nickt man ihn schon freundlich durch. Seinen Abgeordnetenausweis bekommt er noch, aber die Mitarbeiter prägen sich schnell die neuen Gesichter ein. Viele sind es in dieser Legislaturperiode, wegen der Überhangmandate mehr als bisher. Auf sein Büro muss Adjei deshalb noch warten. Zwei Mitarbeiter sucht er aber schon. „Komisch, plötzlich selbst Arbeitgeber zu sein.“

Vor der Vereidigung im Plenarsaal eilt er zur ersten Fraktionssitzung von Bündnis90/Die Grünen. Auf 38 Abgeordnete ist die Fraktion gewachsen. Viele kennt Benjamin Adjei noch nicht. Vielleicht trifft er den einen oder anderen beim Fußball: Für die Mannschaft des Landtags hat sich der begeisterte Sportler sofort angemeldet. Wie viel Zeit ihm sonst künftig fürs Klettern oder Fitnessstudio bleibt, ist fraglich. Die Arbeit dürfte reichlich Zeit beanspruchen. Ein Indiz dafür: In Adjeis Postfach vor dem Saal der Grünen stapeln sich bereits die Briefe.

+ Arbeit: In Adjeis Fach stapeln sich schon Briefe. © Doris Richter

Kurz vor 15 Uhr betritt der Taufkirchner dann denn Plenarsaal – zum ersten Mal als Abgeordneter. „Schon ein gutes Gefühl“, sagt er und strahlt. Man sieht ihm an, wie sehr er sich über sein Mandat freut. Gefeiert wird der erste Arbeitstag nicht. Am Abend fährt Adjei weiter nach Nymphenburg. Der Grünen-Ortsverband hat ihn eingeladen. „Da will ich auf jeden Fall hin, Danke sagen für den tollen Wahlkampf.“

Unser Ticker zum Start der neuen Landtagsperiode: Markwort erntet ersten Lacher - Aigner zur Präsidentin gewählt