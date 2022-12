Ein Tisch mit ganz viel Herz: Immer mehr Bedürftige holen sich hier Lebensmittel

Von: Laura May

Zum Leitungsteam des „Hachinger Tisch plus“ gehören Nico Jenke (l.), Ursula Büchner und Gerd Schulte. © Robert Brouczek

Jeden Tag bis zum 24. Dezember stellen wir unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ Menschen vor, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute: die Ehrenamtlichen vom Hachinger Tisch.

Taufkirchen – Mehl und Zucker haben die Helfer in Plastiktüten abgepackt – für die Platzerlbäckerei. Weihnachtschokolade liegt auf den Tischen. Der Großteil kommt in ein paar Wochen. Immer etwas später als in den Supermärkten. Sylvia (44) hat Glück. Sie nimmt einen der ersten Adventskalender für ihre Kinder mit.

Jeden Freitag öffnet der „Hachinger Tisch plus“ seine Türen für bedürftige Menschen. Um 11 Uhr reihen sich die Leute in der Eichenstraße in Taufkirchen. Viele haben einen Einkaufstrolley dabei. Gerd Schulte, Nico Jenke und Ursula Büchner gehören zum Leitungsteam der ehrenamtlichen Helfer des Caritas-Projekts „Hachinger Tisch plus“.

140 Ehrenamtliche engagieren sich für die Lebensmittelausgabe des Hachinger Tals. Viele davon sind Rentner und wollen sich sozial engagieren. Seit 16 Jahren ist die Caritas der gemeinnützige Träger für bedürftige Menschen. Insgesamt betreibt die Caritas sieben Tischen im Landkreis und versorgt wöchentlich über 1000 bedürftige Bürger kostenfrei mit Lebensmitteln.

Christoph (78) versorgt seine Familie. Seit über 15 Jahren kommt der Rentner jeden Freitag zum Hachinger Tisch. © Robert Brouczek

Freitagmorgen geht es für die Helfer um 8 Uhr los. Alle Kisten müssen aufgereiht werden. Obst und Gemüse. Brot, Fleisch und Wurst. Käse und Milchprodukte. Am Vortag sammeln die Helfer in den regionalen Läden die Lebensmittel ein. Beim Großhandel wie Metro und Früchte Feldbrach. Bei bekannten Supermärkten wie Aldi und Rewe. Die zweite Fuhre startet Freitagfrüh zu den kleineren Läden wie der Bäckerei Götz und der Pasterella.

In der Zwischenzeit bauen die Helfer auf. Innerhalb von ein paar Stunden sieht das leer stehende Lokal in der Lindenpassage aus wie ein Tante-Emma-Laden. Kisten mit Tomaten, Brokkoli und Orangen. Bauernbrot und Quarktaschen. Heringsfilet und Monte-Pudding. „Heute ist die Auswahl wirklich groß“, stellt Schulte fest. „Das ist nicht immer so.“ Immer öfter sind vor allem Wurst- und Fleischwaren knapp. „Es gibt nur eine Kiste Paprika. Die Kartoffeln hingegen kann ich heute großzügiger verteilen“, sagt Jenke.

350 Menschen, darunter 120 Kinder, sind beim „Hachinger Tisch plus“ registriert. Sie sind aus Taufkirchen, Ober- und Unterhaching. Familien, Alleinstehende und Rentner mit geringem Einkommen und Sozialhilfe kommen hierher. Auf der Warteliste stehen derzeit 50 Personen. „Die Inflation und die hohen Energiekosten steigern die Zahl der Menschen, die auf die kostenfreie Lebensmittelausgabe angewiesen sind“, sagt Emily Widmann, Caritas-Koordinatorin des „Hachinger Tisch plus“. Die Tische der Caritas sind ein rein spendenbasiertes Projekt. „Wir leben von Spenden und vom Ehrenamt.“

Tüten mit Tierfutter bringt die Tiertafel Ottobrunn für die Hunde und Katzen der Bedürftigen vorbei. © Robert Brouczek

Eine Apothekerin aus dem Ort bringt eine Geldspende vorbei. „Damit kaufen wir zum Beispiel Speiseöl und Mehl“, erklärt Büchner. Die Bedürftigen begegnen den Helfern mit großer Dankbarkeit. „Ja, manchmal ist da auch Scham“, sagt Jenke. „Die versuche ich, mit einem lockeren Gespräch zu überwinden.“

Christoph (78) versorgt seine Familie. Seit über 15 Jahren kommt der Rentner zur Tafel. In seinen Einkaufskorb packt er ein paar Tomaten und Orangen, die ihm die Helfer reichen. „Bei Gelegenheit versuche ich, eine exotische Frucht zu ergattern“, sagt Christoph. Am Eingang hakt Schulte in einer Liste die Personen ab. Die Reihenfolge wechselt. So hat jeder mal die Chance auf seltene Produkte wie eine Ananas.

Zur Serie: Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet der Münchner Merkur ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“. Vorgestellt werden Menschen, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen.