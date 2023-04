Eltern stellen Bürgermeister zur Rede

Von: Volker Camehn

Ihn traf der Elternzorn: Bürgermeister Ullrich Sander (Mitte) mit betroffenen Müttern und Vätern. © Volker Camehn

Ein gutes Dutzend aufgebrachte Eltern hat Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos) vor der Gemeinderatssitzung zur Rede gestellt. Der Grund: Sie bekommen keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder.

Taufkirchen - Die Familien hatten Anfang der Woche über das von der Gemeinde genutzte Internet-Portal „Little Bird“ eine Absage hinsichtlich ihrer Anfrage nach einem Betreuungsplatz erhalten. „Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Betreuungsanfrage (Vormerkung) in diesem Umfang nicht zu realisieren ist, da in dem von Ihnen gewünschten Betreuungszeitraum unsere Kapazitäten ausgeschöpft sind“, hieß es dort. Weiter wurde den Eltern angeboten, es bei einem anderen Anbieter zu versuchen.

Zu bedauern gab es indes einiges mehr: „Auch war die E-Mail-Adresse falsch“, erzählte Thorsten Simon, Vater zweier Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren, der gleich für beide Absagen erhalten hat. Der 42-jährige sucht nach einem Hortplatz für seine Tochter und einen Kita-Platz für den Sohn, beides zum 1. September. Auch Stephanie Aschenbrenner, 39, sucht derzeit händeringend, aber bisher erfolglos eine Hort- bzw. Mittagsbetreuung für ihren Sohn.

Das Unverständnis auf Elternseite über das fehlende Betreuungsangebot ist groß. „Der Bedarf sollte doch bekannt sein und keine Überraschung“, mokiert Aschenbrenner. „Liegt es an den Räumlichkeiten, am fehlenden Personal?“ Und: „Warum gibt es überhaupt noch Engpässe?“ Zumal die Gemeinde doch mit ihrer Kinderfreundlichkeit werben würde.

Bürgermeister Sander wirkte angesichts der Elternbeschwerden ein wenig ratlos. Er müsse sich erst einen Überblick verschaffen, es läge aber wohl am fehlenden Personal und weniger an Räumlichkeiten, sagt er: „Da muss ich mit den Trägern sprechen.“ Seitens der Gemeinde heißt es in den Absagen: „Die Nachfrage nach nachschulischer Betreuung ist für das Schuljahr 2023/24 außerordentlich angestiegen. Aktuell konnte Ihnen deshalb leider noch kein Hort- bzw. Mittagsbetreuungsplatz angeboten werden. Wir sind in engem Austausch mit den Trägern der Einrichtungen und suchen nach Lösungsmöglichkeiten.“

Nach Lösungsmöglichkeiten sucht auch Nila Saika. Die 35-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und benötigt für ihre sechsjährige Tochter einen Hortplatz. Ihr Sohn, 4 Jahre, geht in den Kindergarten – immerhin. Saika macht derzeit als Quereinsteigerin eine Ausbildung, ausgerechnet zur Kindergärtnerin. Sie befindet sich im 1. Lehrjahr. Zuvor war sie im Pflegebereich tätig. Aber: „Ich kann meine Ausbildung nicht zu Ende machen, wenn ich keinen Hortplatz finde. Dabei dachte ich, als angehende Kindergärtnerin, würde ich problemlos einen bekommen.“ Sie wirkt verzweifelt: „Ich fühle mich regelrecht im Stich gelassen.“