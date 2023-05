SPD: Entscheidung zum Containerdorf nur mit Fakten

Von: Carina Ottillinger

Kritisieren die schlechte Kommunikation der Gemeinde: die SPD-Vertreter Christine Himmelberg, Stefan Gippert, Alfred Widmann, Kevin Kästner, Herbert Heigl und Lukas Hein. © SPD Taufkirchen

Beim kontroversen Thema Flüchtlingsunterkunft in Taufkirchen schlägt die SPD nach einem Ortstermin eine Doppellösung mit zwei Standorten vor.

Taufkirchen – Die Debatte über den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Standort für eine neue Flüchtlingsunterkunft in Taufkirchen geht weiter. Im Raum steht die Planung einer Unterbringung für circa 300 Geflüchtete auf den ehemaligen Tennisplätzen am Postweg. Nun meldet sich auch die SPD zu Wort.

Mehrere Fraktionen äußerten sich bereits öffentlich (wir berichteten). FDP und Freie Wähler haben die Fläche an der Karwendelstraße als Alternativstandort vorgeschlagen. Daraufhin reagierten die Grünen, die diesen Standort als „menschenunwürdig“ ablehnen.

Kritik an schlechter Kommunikation

Jetzt kritisiert die SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung die unzureichende Kommunikation und die schlechte Faktenlage. „Es ist eine Frechheit, dass der Bürgermeister im Gemeinderat über Standorte abstimmen lässt, ohne die Gemeinderäte über die geplanten Belegungszahlen zu informieren“, sagt Christine Himmelberg, Vorsitzende der SPD im Ort. „300 Menschen auf dieser Fläche unterzubringen, halten wir für unverantwortlich.“ Die Flüchtlinge hätten auf dem kleinen Gelände am Postweg keine Rückzugsräume, die für ein friedliches Miteinander wichtig wären. Stattdessen schlagen Himmelberg und ihre Fraktion eine Doppellösung vor: Eine Hälfte der Flüchtlinge könnte die Gemeinde auf dem Gelände am Postweg unterbringen und die anderen 150 Menschen auf dem gemeindlichen Areal an der Pfarrer-Weidenauer-Straße.

Menschen an den Ortsrand abschieben absolutes No-Go

Damit lehnt die SPD-Fraktion wie die Grünen den Vorschlag der FDP und Freien Wähler mit einer Unterkunft an der Karwendelstraße ab. „Menschen an den Ortsrand in ein Gewerbegebiet, im “Windschatten” einer Verbrennungsanlage, abzuschieben, ist ein absolutes No-Go,” sagt Himmelberg.