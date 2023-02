Erdbeben in der Türkei und in Syrien: „Keine Anziehsachen mehr, nur noch Leichentücher“

Von: Laura May

Rena Bakhsh und Taner Güven vom Münchner Fußballverein Türkgücü koordinieren, sortieren und kommunizieren unermüdlich um zu helfen. © LM

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat Zehntausenden das Leben gekostet. Auch die Menschen im Landkreis München sind betroffen und wollen helfen. Wie ihr helfen könnt, erfahrt ihr hier.

Taufkirchen – Am Montag vorige Woche bebte die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet, am Tag danach stand bereits eine Halle am S-Bahnhof in Taufkirchen zur Verfügung, am Mittwoch startete die erste Spendenaktion. Seitdem werden von hier aus rund 280 Ehrenamtliche koordiniert, Sachspenden sortiert, verpackt und per Lkw oder Flieger in die Erdbeben-Regionen nach Adana oder Hatay gebracht. Die Gemeinde, das türkische Generalkonsulat und der Münchner Fußballverein Türkgücü helfen zusammen.

„Die Anteilnahme ist überwältigend“, sagt der Taufkirchner Taner Güven, der hier bei eisigen Lagerhallen-Temperaturen täglich den Überblick behält. Unabhängig von Alter, Herkunft oder Beruf „Das kann man gar nicht in Worte fassen. Was hier abgeht ist Wahnsinn!“. Spenden von Privatpersonen, Geschäften, 180.000 Decken der Bayerischen Landespolizei, drei Paletten voll mit Hilfsgütern der Feuerwehr Gräfelfing – alles wird hier gesammelt. Viele der Helfer trauern selbst um Teile ihrer Familie in der Türkei – „hier ist ein Junge, der hat 51 Familienmitglieder verloren“, sagt Güven.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien: „Keine Anziehsachen mehr, nur noch Leichentücher“

Arzthelferin Ilayda hilft immer nach der Arbeit beim sortieren der medizinischen Spenden. © LM

Das Leid ist kaum zu fassen. 42.000 Tote sind inzwischen zu beklagen. Rund 160.000 Menschen werden in der Türkei und in Syrien immer noch vermisst. „Das ist drei mal die Allianz-Arena“, sagt Güven. Es gibt jetzt schon viel mehr Tote als Überlebende in der Region. ein dringend benötigtes Gut sind deshalb „Kefen“ (Leichentücher). Immer wieder müssen mehrere Leichen in einem Plastiksack gesammelt werden, weil es an den weißen Stoffen fehlt. „Das Schlimmste fand ich diese Info: „Keine Anziehsachen mehr, nur noch Leichentücher“, sagt Arzthelferin Ilayda (20). Es verdeutlicht die Tragik der Situation nach dem Beben.

Benötigte Sachspenden Wer helfen möchte, kann immer Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr Sachspenden in die Taufkirchner Lagerhalle am Bahnsteig 11 bringen. Die Spenden sollten in stabilen Kartons verpackt sein und sich auf folgende Produkte begrenzen: Leichentücher (weiß, 2 Meter auf 1 Meter), Windeln, Babynahrung, Taschenlampen, Batterien, Powerbank, Hygieneartikel und Schmerzmittel. Zudem wird von folgenden Dingen (aus logistischen und hygienischen Gründen) nur Neuware benötigt: Öl- und Gasheizungen, Generatoren, Stromaggregate, Schlafsäcke, Zelte, Unterwäsche, Thermokleidung, Jacken, Decken, Handschuhe, Socken, feste Schuhe.

Ilaydas türkische Familie lebt in einer anderen Region und ist zum Glück gesund. Dennoch kann sie nicht tatenlos herumsitzen. „Helfen ist das einzige, was ich tun kann.“ Also bereitet sie medizinische Produkte für die Hilfslieferungen vor. „Da ist es wichtig, dass jemand da ist, der sich auskennt“, sagt sie. Hauptsächlich Schmerzmittel und Zäpfchen für Kinder würden benötigt. Denn: Die Erdbebenopfer leben draußen in der Kälte, Krankheiten verbreiten sich schnell.

Aus Angst vor einem weiteren Beben gehen viele nicht zurück in Gebäude – auch wenn diese noch stehen. Am wichtigsten sind deshalb gezielte Spenden wie Zelte, Thermokleidung oder eben Leichentücher. Etwa gebrauchte Kleidung wird nicht mehr benötigt – zu groß ist der logistische Aufwand, obwohl in kürzester Zeit eine enorme Struktur aufgebaut wurde. Mit Walkietalkies und Klebeband, Schwarztee und Köfte kämpfen alle gemeinsam gegen die Ohnmacht.

Stapel gegen das Leid: In Taufkirchen wird für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. © lM

Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Weitere Spendenaktionen im Landkreis

Viele weitere Spendenaktionen und engagierte Helfer Im Landkreis München gibt es viele weitere Projekte engagierter Menschen, um Spenden für die Erdbebenopfer zu sammeln. So wie etwa die Spenden-Sammelaktion von Hasan Celik und Halim Sarun, Vorsitzender und Kassier vom FC Türk Sport Garching. Angefangen hatten sie mit vier Kisten in einem Autocenter in Neufahrn (Kreis Freising), doch schon bald mussten sie aufgrund von Platzmangel in eine größere Lagerhalle auf dem Neufahrner Pflüglerhof umziehen. Mit großer Unterstützung der umliegenden Gemeinden und Schulen haben die beiden mittlerweile bereits acht, mit Hilfsgütern beladene Lkw in die Türkei geschickt. Von den gesammelten Spenden in Höhe von rund 10 000 Euro werden vor Ort benötigte Waren gekauft.

Die Unterhachinger Anton-Schrobenhauser-Stiftung „Kids to life“ hat ein Spendenkonto eingerichtet (Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, IBAN: DE50 7025 0150 0009 9788 00), um Betroffene zu unterstützen. Auch der Brunnthaler CSU-Gemeinderat Talat Sürmeli hat privat eine Spendensammlung organisiert und das Geld in der Türkei persönlich übergeben. Er selbst stammt ursprünglich aus der vom Erdbeben betroffenen Region Adana. Familie und Freunde leben noch dort.

Die Hilfsorganisation „humedica“ entsendete am 12. Februar ein Team aus ehrenamtlichen Helfern in die Türkei, um ein dort stationiertes Ärzteteam zu unterstützen. Unter ihnen ist die 33-Jährige Ärztin Anna Ertl aus Oberhaching. Auch diese Organisation ist, um helfen zu können, auf Spenden angewiesen. Dafür wurde eine Spendenkonto bei der Sparkasse Kaufbeuren angelegt, IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47. ANNA WEBER



Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.