Die Freiwillige Feuerwehr hat in der Nacht zum Samstag ein Feuer im Biomasseheizkraftwerk in Taufkirchen/Potzham gelöscht.

Taufkirchen– Die Brandmeldeanlage hatte gegen 1.12 Uhr ausgelöst. In der Anlage am Potzhamer Weg hatten sich Hackschnitzel in der Förderschnecke gestaut, teilt die Feuerwehr mit. Das Feuer, das regulär in der Anlage brennt, hatte Holzteile über einem Rost entzündet, wodurch es zum Brand in einem Teil der Anlage kam. Ein Mitarbeiter der Nachtschicht unternahm erste Löschversuche. 31 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen hatten unter Leitung von Kommandant Michael Huber den Brand schnell unter Kontrolle, unterstützt wurden sie von 18 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Oberhaching. Mit einem C-Rohr löschten die Helfer das Feuer und kühlten die Anlage ab. Gegen 2.30 Uhr konnten die Helfer einrücken. icb