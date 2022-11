Wohnungsnot: Aber hier stehen 44 günstige Wohnungen leer

Von: Laura May

Die Wohnungen am Riegerweg sind inzwischen so gut wie bezugsfertig. Einziehen kann hier aber niemand, so lange die Vergaberichtlinien nicht festgelegt sind. In einer Sondersitzung will der Gemeinderat jetzt noch vor Weihnachten alles regeln. © Archivfoto/ Doris Richter

In Taufkirchen gibt es 44 neue Gemeindewohnungen für zehn Euro pro Quadratmeter. Zum 1. Februar wären sie bezugsbereit – doch sie stehen leer.

Taufkirchen - Drei Jahre lang hat die Gemeinde keine Regeln festgelegt, wer dort einziehen darf. Dabei wären die Wohnungen nicht nur ein Mittel gegen soziale Ungleichheit, sondern auch ein Weg Fachkräfte anzulocken. Bereits Anfang 2020 hatten die Freien Wähler einen Vorschlag gemacht, unter welchen Kriterien Einzugsberechtigungen verteilt werden könnten – die Entscheidung wurde so lange aufgeschoben, dass die Wohnungen nun erst einmal leer bleiben könnten. „Das ist ein Missstand“, sagte Julius Amareller (CSU). „Wir haben drei Jahre lang zugeschaut“, bemerkte auch Rudi Schwab (Grüne), dessen Fraktion im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag zur Fertigstellung der Vergaberichtlinien gestellt hatte. Wer wo was versäumt hat, wollte keiner der Räte so richtig benennen. Schlussendlich liege die Verantwortung, als Chef der Verwaltung, bei Bürgermeister Ulrich Sander (parteifrei), so Hildegard Riedmaier (CSU).

Sondersitzung noch vor Weihnachten

Fakt ist: Eine Sondersitzung des Gemeinderats soll nun alles noch vor Weihnachten regeln. Mit zehn Euro pro Quadratmeter sind die Wohnungen ein sehr attraktives Angebot. Es sollen allerdings nicht nur Sozialhilfeempfänger qualifiziert werden, sondern auch jene Menschen, die zwar über den Einkommensgrenzen liegen, sich aber trotzdem keine Wohnung in Taufkirchen leisten können. Auch soll durch die attraktiven Wohnungen gezielt Pflege- und Lehrpersonal angelockt werden. „Was in die Richtlinien reinkommt, entscheidet der Gemeinderat“, sagte Sander.

Leichter gesagt als getan. Einkommensgrenzen, Engagement in Vereinen, Wohnzeit in Taufkirchen, Besitz in anderen Städten – bereits in der Gemeinderatssitzung verloren sich die Mitglieder schnell in Detaildiskussionen. „Entscheidendes Kriterium sind die Einkommensverhältnisse“, findet Rudi Schwab, der diese im bisherigen Vorschlag vermisst. Thomas Viehweg (CSU) würde gerne die Arbeit in Sportvereinen mehr berücksichtigen. Vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit sieht er einen „Mehrwert für prekäre Situationen und Integration“.

Transparentes Verfahren gefordert

Insgesamt war der Gemeinderat frustriert, weil nach viel Arbeit und mehreren ausgearbeiteten Entwürfen immer noch kein politisch und juristisch wasserfester Kriterienkatalog steht. Vor allem Peter Hofbauer (FW) beklagte seine versickerte Arbeit, die in dem Vorschlag von 2020 steckte, er tue sich schwer, die Punkte aus seinem damaligen Antrag in der aktuellen Version wiederzufinden. Zudem äußerte er die Sorge vor Sozialschmarotzern und forderte ein „transparentes Verfahren im Sozialausschuss statt Alleingänge der Verwaltung“, für alle Sonderfälle. Das sei nicht praktikabel hieß es von Seiten der Verwaltung. Wer Personal gewinnen möchte, müsse teilweise Wohnungen innerhalb von 24 Stunden zusichern.

Bei der Debatte über etwaige Sonderfälle zeigten sich, wie die Menschenbilder der Fraktionen beim Thema Sozialhilfen aneinander prallen. Dennoch kann eine konstruktive Sondersitzung die Versäumnisse noch ausbügeln. Das Einzugsdatum könnte sich dann nur minimal verschieben.