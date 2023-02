Schule, Sportanlagen, Sanierungen: Taufkirchen baut für die Zukunft

Von: Laura May

1,6 Millionen Euro investiert die Gemeinde in die energetische Sanierung des Kulturzentrums. © Marc Schreib

Taufkirchen investiert in diesem Jahr vor allem in Schule, Sportanlagen und Sanierungen.

Taufkirchen – Die Finanzen haben sich 2022 in Taufkirchen positiver entwickelt als erwartet. Grund dafür sind laut Verwaltung vor allem die hohen Gewerbesteuereinnahmen von 18,8 Millionen Euro. Auch die Einnahmen durch die Einkommenssteuer würden sich nach der Pandemie schneller erholen.

Gewerbesteuer-Hebesatz senken, um Firmen anzulocken

Die Gemeinde nahm im vergangenen Jahr 14,5 Millionen Euro Kredit auf und konnte 1,5 Millionen in die allgemeinen Rücklagen zurückführen. Dort verbleiben nun rund vier Millionen Euro Puffer, die 2024 zur Verfügung stehen sollen wenn kommendes Jahr der Gewerbesteuer-Hebesatzes von 310 auf 250 Prozent gesenkt wird. Dadurch könnte zumindest kurzfristig ein Defizit in der Haushaltskasse entstehen. Taufkirchen erhofft sich durch die Senkung, als Standort attraktiver zu werden – vor allem rund um das neue Bahnhofsgelände inklusive Eschen- und Lindenpassage sowie Richtung Ludwig-Bölkow-Campus könnten sich neue Firmen ansiedeln.

Kämmerer Jan Gradl mahnt dennoch zur Vorsicht: „Die Gewerbesteuern vom letzten Jahr werden uns kommendes Jahr einholen“ – durch die gestiegene Umlagekraft wird 2023 die Kreisumlage von Taufkirchen um knapp drei Millionen Euro steigen. 2022 standen noch rund 11,7 Millionen im Plan, 2023 sind es rund 14,6 Millionen Euro.

Kreisumlage: Kritik an Landratsamt

„Es wird nicht angenommen, dass der Hebesatz der Kreisumlage in den Folgejahren gesenkt wird“, heißt es in der Beschlussvorlage Richtung Landratsamt. Der Landkreis München habe die höchste Umlagekraft in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, senke allerdings die Kreisumlage wieder nicht. „Eine Aufgabenanalyse im Kreishaushalt ist leider erneut nicht erfolgt.“

Hier wird investiert

Der Haushalt 2023 und die Finanzplanung stehen laut Kämmerer Gradl unter dem Motto „Bauen für die Zukunft“. Teuer werden 2023 in Taufkirchen vor allem die Bauprojekte Grundschule- und Mittelschule (zusammen rund neun Millionen Euro), Maßnahmen an Sportanlagen (1,2 Millionen Euro), Städtebauförderung (1 Million Euro), Grunderwerb (rund 1,5 Millionen Euro), energetische Sanierung im Kulturzentrum (1,6 Millionen Euro) sowie die restlichen Bau- und Planungskosten der Gemeindewohnungen am Riegerweg (2,5 Millionen Euro).

Wie überall steigen auch in Taufkirchen die Kosten für Energie und Personal. 2023 sind mit 10,4 Millionen Euro rund 620 000 Euro mehr an Personalausgaben eingeplant als 2022.

Musikschule unterstützen

Die Zuschüsse an Vereine und andere Institutionen verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres – nur die Musikschule hat eine Erhöhung ihres laufenden Zuschusses um 57 000 Euro beantragt. Hauptgrund: qualifizierte Lehrer halten, die in anderen Kommunen besser verdienen. „Wir liegen in Taufkirchen weit unter dem Lohnniveau“, sagte Maike Vatheuer-Seele (FDP) und betonte, wie wichtig die Musikschule für das örtliche Bildungsangebot sei. Dem stimmte David Grothe (Grüne) zu: „Wir wollen nicht, dass Leute, die etwas Gutes für Taufkirchen tun, unterbezahlt sind.“

Auch Bürgermeister Ullrich Sander war der Meinung, dass man die „Qualität der Musikschule erhalten“ müsse, mahnte aber: „Man kann nur das Geld ausgeben, was man hat“. Vatheuer-Seele schlug vor, dass man die Summe bei der Zuführung in den Vermögenshaushalt einsparen könne. Seit 14 Jahren ist das Lohnniveau der Lehrkräfte gleich geblieben – durch den Zuschuss könnten diese Arbeitsplätze attraktiver werden.

Zweifel gab es von Alfred Widmann (SPD): „Der Haushalt ist auf Kante genäht“, sagte er und gab zu bedenken, dass andere Vereine wie Nachbarschaftshilfe, VHS oder Sportvereine dann auch eine Erhöhung bräuchten. Widmann wäre es lieber gewesen, nächstes Jahr einen Beschluss zu fassen und dann die Zuschüsse für alle Vereine pauschal zu erhöhen – alle anderen Gemeinderatsmitglieder stimmten für den Antrag der Musikschule. „Momentan können wir das unterstützen, nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt“, sagte Paul Haberl (CSU).