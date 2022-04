Verteidigungstechnik aus Taufkirchen: Das Geschäft mit dem Krieg

Von: Max Wochinger

Simulation eines Raketenangriffs: Systemingenieur Werner Kolar testet in Taufkirchen das Selbstschutzsystem MILDS von Hensoldt. © Robert Brouczek

Die Ampelregierung will die Bundeswehr in den kommenden Jahren massiv aufrüsten. Die Militärgeräte sollen auch aus Taufkirchen kommen: Hensoldt entwickelt hier modernste Verteidigungstechnik. Das Innere der Systeme ist streng geheim.

Taufkirchen – Bei Raketenangriffen kann MILDS Soldatenleben schützen. MILDS, das ist ein Raketenabwehrsystem von Hensoldt – es ist der Verkaufsschlager des Taufkirchner Verteidigungsspezialisten. Rund 10 000 Stück hat er bereits verkauft, in mehr als 50 Länder. Das Selbstschutzsystem trickst bodengestützte Raketenwerfer am Boden aus: An Flugzeugen oder Helikoptern installiert, erkennt es den ultravioletten Abgasstrahl von abgefeuerten Geschossen – innerhalb von Sekunden und aus mehreren Kilometern Entfernung. Möglich wird die Raketenbestimmung durch hochauflösende Kameras und Sensoren. Bei Bedrohung schießt das kombinierte System sogenannte Täuschkörper in die Luft. Statt den Helikopter sollen die feindlichen Raketen die Täuschfackeln treffen. Denn tote Soldaten und abgeschossene Hightech-Flugzeuge wollen die Verteidigungsministerien dieser Welt tunlichst vermeiden. Bei Hensoldt in Taufkirchen kaufen sie ein.

1,5 Milliarden Euro Umsatz

Unweit von Ikea und der Jochen Schweizer Arena entwickeln Ingenieure Radarsysteme, Spezialkameras und Nachtsichtgeräte für die Kriegsplätze dieser Erde. An Land, zu Wasser oder in der Luft: „Unser Motto ist Entdecken und Schützen“, erklärt der Standortleiter und designierte Finanzvorstand Christian Ladurner im Konferenzraum. Hensoldt wurde 2017 von Airbus gegründet, dem Luftfahrtgiganten von nebenan. 1,5 Milliarden Euro Umsatz, 6300 Mitarbeiter, tätig in 40 Ländern: Hensoldt kann für das vergangene Geschäftsjahr eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Nach außen gibt sich das Aktienunternehmen nüchtern, der Abwehrexperte hält sich aus der Öffentlichkeit zurück. Krieg ist ein sensibles Geschäft, sagt der ehemalige Offizier Ladurner, 44.

450 Mitarbeiter

An der Standortzentrale in Taufkirchen arbeiten rund 450 Menschen. 15 000 Quadratmeter beansprucht die Firma für sich, hauptsächlich für den Vorstand, das Controlling und die Rechtsabteilung. In einem kleinen Teil sind technische Labore untergebracht. Hier arbeiten Angestellte an den Abwehrsystemen der Zukunft. „Mehr Einsatz von Künstlicher Intelligenz und die Vernetzung von verschiedenen Militärsystemen wird künftig im Fokus stehen“, sagt Ladurner.

„Unser Motto ist Entdecken und Schützen“, sagt der Leiter der Hensoldt-Zentrale, Christian Ladurner. © Robert Brouczek

Zentrale soll ausgebaut werden

Hensoldt will für das wachsende Rüstungsgeschäft seine Zentrale in Taufkirchen ausbauen. Gespräche mit der Gemeinde über benötigte Flächen laufen. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt – und das nicht erst, seit die Bundesregierung nach dem Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik beschlossen hat. „Seit Russlands Überfall auf die Krim 2014 haben sich auch die Randbedingungen für uns grundlegend geändert“, erklärt Hensoldt-Sprecher Joachim Schranzhofer.

So funktioniert der Export von Verteidigungstechnik Hensoldt verkauft nicht nur in NATO-Länder. Exportgenehmigungen bekommt das Taufkirchner Rüstungsunternehmen auch für gleichgestellte Nationen wie Japan oder Neuseeland. Das Grundgesetz schreibt vor, dass „zur Kriegsführung bestimmte Waffen“ nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt werden dürfen. Um auch Rüstungsgüter ins Ausland verkaufen zu können, stellen Konzerne wie Hensoldt zunächst eine Exportgenehmigungs-Voranfrage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Sie gibt eine Orientierung für ein mögliches Ergebnis eines Exportantrags. In jedem Fall muss eine Exportgenehmigung beantragt werden, über die Behörde und Politik entscheiden. „Das kann Jahre dauern“, sagt Hensoldt-Standortleiter Christian Ladurner. Einer Entscheidung würden lange administrative Wege und Bestimmungen vorausgehen. Das deutsche Exportkontrollrecht habe mit die härtesten Vorschriften in der ganzen Welt, so Christian Ladurner. Wird Hensoldt-Technik auch im Ukraine-Krieg eingesetzt? Dazu macht der Konzern aus „Gründen der Vertraulichkeit“ keine Angaben.

Am Aktienmarkt gefragt wie nie

Auch der Angriff Russlands auf die Ukraine vor zwei Monaten ist für Hensoldt eine Zäsur: Das Unternehmen ist am Aktienmarkt gefragt wie nie zuvor. Kurz vor dem Angriff am 24. Februar ist der Aktienwert gestiegen und innerhalb von Tagen in die Höhe geschossen – von knapp zwölf Euro am 22. Februar auf über 22 Euro am 27. Februar.

Sensortechnik für deutsche Marine

Der Hauptauftraggeber ist das Verteidigungsministerium in Berlin. Erst vergangene Woche gab Hensoldt bekannt, die künftigen Fregatten F126 der deutschen Marine mit Sensortechnik auszustatten. Demnach habe das Unternehmen einen Vertrag im Wert von mehr als hundert Millionen Euro mit dem Rüstungskonzern Thales unterzeichnet. Das erste Mehrzweckschiff soll 2028 ausgeliefert werden.

Die Taufkirchner sprechen nicht von Aufrüstung der Bundeswehr, sondern von einem „Nachrüsten“. „Man kann nicht in zwei Jahren aufholen, was in 30 Jahren nicht gemacht wurde“, sagt Sprecher Joachim Schranzhofer. Der Rüstungskonzern aus Taufkirchen sieht sich als Partner der Bundeswehr – mit einem „nationalen Auftrag“.