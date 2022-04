Hier entsteht ein Testgelände für den Verkehr der Zukunft

Von: Doris Richter

Teilen

Verkehr der Zukunft: Autonomes Fahren und neueste Technik soll in Taufkirchen erforscht werden. © IABG

Erst vor Kurzem setzte die Ottobahn GmbH in Taufkirchen den Spatenstich für ihre erste Teststrecke, nun steht ein weiteres besonderes Mobilitätsprojekt in den Startlöchern: Auf dem TIP-Gelände soll ein „Testfeld für intelligente Mobilitätskonzepte“ entstehen, wo Technologien rund um das autonome Fahren erprobt werden sollen.

Taufkirchen - Betreiben wird das Testgelände die Firma IABG (Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der Technischen Universität München und auch das bayerische Verkehrsministerium beteiligt sich an den Kosten.

Vorschusslorbeeren gab es am Dienstagabend bereits im Bauausschuss des Gemeinderats, dem das Projekt vorgestellt wurde – als „ein Vorhaben, dessen Innovativität bedeutsam und für den Standort Taufkirchen bemerkenswert“ sei. Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) freut sich, dass seine Gemeinde durch die Realisierung ein weiteres Mal eine Vorreiterrolle einnehmen. „Ich finde es toll, dass wir so etwas Innovatives auf unserem Gelände haben. Das können wir nur begrüßen.“ Das TIP-Gelände, der Technik- und Innovationspark, verdiene zunehmend seinen Namen.

Eingerichtet werden soll das Testgelände auf etwa 8000 Quadratmetern der Firma IABG an der Ecke Caroline-Herschel-/Einsteinstraße.

Große Testkreuzung

Hinter einem abgesicherten Eingangsbereich wird eine Testkreuzung den Mittelpunkt bilden. Hier sollen unterschiedliche Verkehrsszenarien untersucht werden, mit unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmern – automatisierte Fahrzeuge, von Menschen gesteuerte Autos bis zu Fahrradfahrern und Fußgängern. Gezielt sollen hier auch schwächere Gruppen wie ältere Personen, Kinder oder Menschen mit Einschränkungen bei der Entwicklung und Erprobung von automatisiertem Verkehr berücksichtig werden. Denn, so heißt es in der Projektbeschreibung: „Die gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen Fahrens steht und fällt mit der Sicherheit in technischer und rechtlicher Hinsicht.“ Weltweit wurden bereits Testfahrzeuge mit unterschiedlichen Assistenzsystemen auf Erprobungsarealen getestet und haben auch schon am realen Straßenverkehr teilgenommen. Ganz neu beim geplanten Testareal in Taufkirchen/Ottobrunn: Hier soll auch die Weiterentwicklung der verkehrstechnischen Infrastruktur, wie etwa dynamische LED-Projektionen oder Unterflurmarkierungen eine große Rolle spielen.

Neue Ladekonzepte

Was ebenfalls untersucht werden soll: die Entwicklung und Erprobung neuer Park- und Ladekonzepte sowie das Laden vor Ampeln. Denn neben der Automatisierung wird auch die Elektrifizierung von Fahrzeugen voranschreiten. Ein einfaches, kontaktloses, induktives Laden wird daher eine große Rolle spielen bei der Verbreitung von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, aber auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs wie bei Bussen und Taxis. Neben der Testkreuzung soll es daher auch ein automatisiertes Parkhaus und eine sogenannte „Park & Charge Lane“ geben, wo Elektroautos automatisch geparkt und induktiv aufgeladen werden.

5G-Mobilfunk

Mit dem Einsatz moderner Sensortechnik und auch von 5G-Mobilfunktechnologie wollen die Partner auf dem Versuchsgelände die Vernetzung von Fahrzeugen auf ihre Praxistauglichkeit untersuchen und hieraus Empfehlungen für die Industrie und Politik abgeben. Ein Simulationszentrum soll nicht nur Rezeption, Büros und Sozialräume für Personal und Kunden beherbergen, sondern auch das Rechenzentrum für die geplanten Simulatoren. Auch der neue Fahrsimulator des Lehrstuhls für Verkehrstechnik der TUM wir hier integriert. Er soll virtuelle Versuche ermöglichen, deren Umsetzung auf der Testkreuzung zu gefährlich oder zu aufwendig wäre.

Laut Sander soll die Teststrecke noch in diesem Jahr entstehen. Der Bauausschuss begrüßte das Vorhaben und ermächtigte die Verwaltung, das Einvernehmen der Gemeinde – soweit notwendig – zu erteilen.