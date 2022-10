„Das Personal ist das Herz einer Einrichtung“: Kita und Musikschule ringen um Mitarbeiter

Von: Laura May

Michael Suttner, Leiter der Musikschule Taufkirchen © privat

Ausgebildetes und beliebtes Personal im Kultur- und Sozialbereich ist momentan heiß begehrt, das spüren auch die Kita und Musikschule in Taufkirchen. Oft wird das Team mit guter Bezahlung gebunden – doch es gibt auch noch andere Anreize.

Taufkirchen – Wer einen guten Geigenlehrer oder eine motivierte Kindergärtnerin im Team hat, versucht mit allen Mitteln sie zu halten. „Das Personal ist das Herz einer Einrichtung“, bestätigte Taufkirchens Dritte Bürgermeisterin Christiane Lehners (CSU) im Sozialausschuss. In der vergangenen Sitzung präsentierten Brigitte Haas, Vorsitzende des Vereins Integra, und Michael Suttner, Leiter der Musikschule, ihren Umgang mit anhaltender Personalnot.

Argumente, um Mitarbeiter zu halten

„Das wichtigste ist, in Personal zu investieren“, sagte Haas. In der integrativen Kita ihres Vereins konnte sie bereits einige Maßnahmen durchsetzen, um die Mitarbeiter ans Haus zu binden: automatisch angepasste Gehälter, Großraum- und Arbeitsmarktzulagen oder Mitarbeiterrabatt seien neben der Gehaltsstufe wichtige Kriterien für Angestellte. „Das, was sie schon alles genehmigt haben, wissen die Mitarbeiter sehr zu schätzen“, erklärte Haas den Mitgliedern des Sozialausschusses. „Deswegen sind die hier in Taufkirchen, das hat eine direkte Wirkung.“

Brigitte Haas ist Vorsitzende von Integra. © Norman Pretschner

Neben materiellen Anreizen sei auch das allgemeine Betriebsklima zentral bei der Mitarbeiterbindung. Niemand solle überfordert werden und, wie in anderen Einrichtungen, mit großen Kindergruppen allein gelassen werden. Die Mitarbeiterinnen bekämen generell einen Vertrauensvorschuss, was Überstunden angeht und lieber würde eine Gruppe geschlossen, bevor ihr Personal ausbrennt, so Haas. All diese Maßnahmen führten dazu, dass die Integra-Kita eine überdurchschnittliche Betriebszugehörigkeit von rund sechs Jahren und eine recht stabile Personalsituation vorweisen könne.

Mehr Geld soll her

Das Geld sei allerdings durchaus ein Problem. „Seit Jahren passen sich öffentliche Fördergelder nicht angemessen an“, sagt Haas. Es müsse sich dringend etwas ändern – gerade in Anbetracht von Krise und Inflation. So sieht das auch Musikschulleiter Suttner. Er habe riesige Probleme, sein Lehrpersonal an der Musikschule Taufkirchen zu halten, da der Haustarif der Einrichtung hinter dem Tarifvertrag für öffentlichen Dienst (TVöD) herhinke. „Wir brauchen eine Gehaltserhöhung beim Lehrpersonal“, sagt er.

Gute und erfolgreiche Lehrkräfte würden aus seiner Musikschule abwandern, weil sie in Nachbargemeinden besser verdienen. Dadurch habe er Schwierigkeiten, Qualitätsstandards zu halten, Eltern und Schüler würden langfristig verunsichert.

Gemeindezuschuss seit 2009 gleichgeblieben

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bat er im Sozialausschuss um weitere Zuschüsse der Gemeinde – und bedankte sich gleichzeitig für die bereits existierende kommunale Unterstützung . „Wir spüren jeden Tag, dass Sie es ernst meinen“, schmeichelte er dem Ausschuss. Dennoch: „Der Gemeindezuschuss ist seit 2009 annähernd gleichgeblieben.“ In einer Zeit der Krisen und Inflation müssten die Gehälter seiner Lehrkräfte unbedingt steigen. „Das geht nur mit Ihrer Hilfe!“

Auch wenn der Sozialausschuss keine direkten Haushaltsentscheidungen trifft, konnte sich Michael Suttner über erste positive Signale bezüglich höherer Zuschüssen freuen. „Wir sind da sehr positiv eingestellt und würden das gerne mittragen“, sagte Rosemarie Weber (SPD). „Da kann ich mich meiner Kollegin nur anschließen“, sagte Maike Vatheuer-Seele (FDP).