Kultur in Konkurrenz zum Fußball-Fieber

Von: Marc Schreib

Teilen

Bei Daphne De Luxe findet eine elegante Inszenierung auf der Bühne statt, ohne dass ein Blatt vor den Mund genommen wird. © Agentur

Ganz viele Termine des kulturellen Herbst-/Winterprogramms in Taufkirchen hat Kulturchef Michael Blume in die Monate Dezember und Januar gelegt. Das eigentliche Hauptproblem wird für die Kulturszene wohl die WM werden

Taufkirchen - Das eigentliche Hauptproblem im Monat Dezember ist für die Kulturszene wohl eher die WM. Der Kulturamtsleiter hat die Spieltage freigeräumt, um mit seinen Veranstaltungen nicht gegen das deutsche Team im Viertel- oder Halbfinale antreten zu müssen. Im Gegenteil. Das Kulturzentrum wird zur Liveübertragung genutzt, das Wirtshaus Zinners wird begleitend dazu ein Wintergrillen anbieten, auch mit einer Bewirtung im Saal. Michael Blume: „Grundsätzlich sehe ich die ganze WM-Geschichte mit Katar ja unter Vorbehalt. Aber ich glaube, wenn die erst einmal spielen, wird der Sport mehr zählen als der blöde Ort und die blöde Zeit.“ Auch der Weihnachtsmarkt „Flockenzauber“ soll nach dem Wunsch der Gemeinde in diesem Jahr wieder die Besucher im Advent anziehen. Planungen aus dem vergangenen Jahr werden ins Neue mitgenommen wie das Kinderkarussell. „Daher war es kein riesengroßer Aufwand.“

Unterstützung und neue Tonanlage

Für den Kulturchef ist es ein wichtiges Signal, dass der Gemeinderat weiterhin seine Branche unterstützt und das Kulturleben in Taufkirchen wie vor der Pandemie fördert. „Wir werden die gleichen Etats haben wie im vergangenen Jahr.“ Darüber hinaus bekommt das Kulturzentrum eine neue Tonanlage. Ein Akustiker war bereits im Saal, der eine Anlage speziell konzipiert. Im Juli könnte sie bestellt und mit ein bisschen Glück in diesem Jahr noch eingebaut werden. Für diese Investition ist Michael Blume sehr dankbar. Die Lichttechnik ist bereits rundum erneuert, auch die Umstellung von analog auf digital hat stattgefunden. Mit der Tonanlage wird der letzte Baustein eingefügt.

Am wichtigsten sind freilich immer noch die Künstler und ihr Auftritt. Interessant zum Beispiel Schauspielerin Claudia Michelsen mit einem Marlene-Dietrich-Abend im November. „Ein bisschen speziell, aber bestimmt gibt es ein gezieltes Publikum, das dafür etwas übrig hat.“

Klassikmarkt bricht zusammen

Was der Taufkirchner beobachtet: Der Klassikmarkt bricht überall zusammen. Die großen Häuser sind am Klagen. Er prophezeit eine spannende Saison mit Wundertütencharakter. Vorhersagen sind schwierig, Kalkulationen können sich als falsch erweisen. „Die Leute sind noch mindestens ein bis zwei Jahre sehr vorsichtig, sowohl im Hinblick auf Infektionen als auch das Portemonnaie.“

Nach so vielen Verlegungen freut es den Leiter des Kulturzentrums jedenfalls, dass „Let’s Burlesque“ gleich mit zwei Abenden im Dezember gefeiert wird. In der Show werden augenzwinkernd die glitzernden Roben fallen gelassen. Verführung und erotische Fantasien haben ihren Auftritt.

Aus dem Programm sticht auch das Kabarett mit Daphne De Luxe im November in ihren farbigen Kostümen hervor. Michael Blume dachte erst, dass sie vielleicht etwas exzentrisch daherkommt. „Aber sie ist total bodenständig und easy.“ Trotz einer Karriere in Funk und Fernsehen. Übrigens wie alle Künstler, die im Winterhalbjahr in Taufkirchen auf die Bühne kommen.

Infos zum Abo

Für das Kultur-Abonnement wird keine Vorverkaufsgebühr fällig. Diese Platz-Abos können gebucht werden: ABO 5 bietet zehn Prozent bei fünf Terminen; ABO 8 bietet 20 Prozent bei acht Terminen. Die Abonnenten wählen denselben Sitzplatz für alle ihre gebuchten Veranstaltungen. Der ABO-Vorverkauf findet ab sofort noch bis zum 8. Juli statt. Der Bestellschein ist auf der Homepage des Kulturzentrums zu finden. Bitte ausdrucken und ausgefüllt an folgende Adresse senden: Kultur & Kongress Zentrum am Köglweg 5 in 82024 Taufkirchen.