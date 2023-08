Taufkirchner Kultfest trotzt dem Regen

Von: Volker Camehn

Gemütlich beisammen sitzen, ratschen und gemeinsam anstoßen – das schätzen die Gäste beim Lampionfest. © Volker Camehn

Das Lampionfest im Wolfschneiderhof in Taufkirchen ist Kult. Auch das schlechte Wetter konnte den zahlreichen Besuchern nicht die Laune verderben.

Taufkirchen – Für manchen war es eine Premiere: „Meine Tochter hat gesagt, dass es hier sehr schön ist.“ Renate Weber lebt erst seit einem Jahr in Taufkirchen. Eigentlich hat sie zuletzt in Ottobrunn gewohnt, jetzt ist sie wieder „näher an der Familie dran“. Die agile 77-Jährige ist zusammen mit Mann und Freundin aufs Lampionfest gekommen. „Wir sind zum ersten Mal hier“, sagt sie und nippt sichtlich vergnügt an ihrem Bier.

Fest gibt es seit 1987

Keine Frage: Das Lampionfest in Taufkirchen auf dem Anwesen des Heimathauses ist eine Traditionsveranstaltung und gehört zur Gemeinde wie Burschenverein, Blaskapelle und S-Bahn-Anschluss. Seit 1987 treffen sich die Bürger hier jedes Jahr, organisiert wird das Fest vom Förderverein der Freunde des Wolfschneiderhofes in Taufkirchen. Ein beliebter Treffpunkt im Spätsommer und damit fester Veranstaltungstermin und eine große Sache.

Zufrieden war Vereinsvorsitzender Helmut Rösch (Mitte) mit dem Besucherandrang. © Volker Camehn

Normalerweise wird hier auch viel getanzt, auf einem extra aufgestellten Podium im Garten, es gibt Live-Musik. „Da kommen normalerweise locker so um die 500 Leute“, sagt Vereinschef Helmut Rösch. „Aber tanzen ist heute leider nicht drin.“ Schuld daran sind die unsicheren Wetterverhältnisse, da habe man sich nicht getraut, draußen eine Tanzfläche zu errichten. Weshalb sich die Veranstaltung an diesem Abend überwiegend im geräumigen Stadel abspielt. Erst zu fortgeschrittener Stunde trifft man sich vermehrt beim Bierausschank vorm Haus.

Gute Stimmung mit den Siegertsbrunner Dorfmusikanten

Die Siegertsbrunner Dorfmusikanten konzertieren also drinnen. Das Quintett um Franz Nachbichler sorgt mit druckvoll gespielter Volksmusik quasi für den Soundtrack zum Event („Ein Prosit der Gemütlichkeit“), das heute ein wenig kleiner als sonst ausfallen muss. „Viel mehr als 100 Leute dürfen wir hier ja nicht reinlassen“, sagt Rösch. Am Ende werden, die Gäste im Außenbereich mitgerechnet, wohl 150 Leute da gewesen sein, schätzt seine Frau Edith Rösch, die im Beirat des Vereins tätig ist. Der guten Stimmung tut das allerdings keinen Abbruch. Das Lampionfest ist in diesen Stunden eben mehr Stammtisch-Treffen denn Förderverein-Fest.

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“: Für gute Stimmung sorgten die Siegertsbrunner Dorfmusikanten. © Volker Camehn

Vorfreude auf Starkbierfest

Rund 15 Helfer servieren deftige Brotzeiten, es gibt Zwiebelkuchen, Gulaschsuppe, Buchteln, Brezen, Schmalz- und Schnittlauchbrote. Die Einnahmen werden wohl die Veranstaltungskosten des Vereins decken, sagt Edith Rösch. Apropos Kosten: Weil der Förderverein bereits 2024 im Auge hat, beginnt an diesem Abend auch schon mal der Kartenvorverkauf für den nächsten Starkbieranstich am 2. März.