Lieferservice, Corona, Personalmangel – Immer öfter schließen traditionelle Wirtshäuser

Von: Laura May

Hält die Tradition fest – Taufkirchens Heimatpfleger Michael Müller in der Stube des Gasthofs Trenner. © Laura May

Den traditionellen Wirtshäusern geht es nicht gut. Jahrhunderte haben sie überstanden, aber aktuell kämpfen viele ums Überleben. Viele verlieren.

Taufkirchen – Klappern von Weißbiergläsern, Geruch nach Ganslfett, abgewetzt weiche Holztische in warmen Stuben – die bayerische Gemütlichkeit ist im Wirtshaus daheim. Immer öfter verschwinden diese aus den Ortskernen, dennoch gibt es im Landkreis noch einige Traditionswirtschaften mit jahrhundertelanger Geschichte – etwa den Gasthof zur Mühle in Ismaning, den Neuwirt in Garching oder den Gasthof Trenner in Taufkirchen.

Sinnbildlich für die allgemeine Entwicklung ist der Gasthof Trenner als letztes von sieben Gasthäusern im Ort übriggeblieben – ursprünglich hatte jeder Ortsteil seine Einkehrmöglichkeit. Das Verschwinden der Gasthöfe ist nicht nur für die Wirte ein Problem, sondern auch für die Geselligkeit. „Das Soziale geht wirklich flöten“, sagt Taufkirchens Heimatpfleger Michael Müller, „das ist schade.“

Personalmangel setzt Wirtsleute unter Druck

Die Gründe für das Wirtshaussterben sind vielfältig. Zum einen wollen immer weniger Menschen für relativ wenig Geld dann arbeiten, wenn alle anderen frei haben. „Es ist wahnsinnig schwer geworden, Personal zu finden“, erklärt Heimatpfleger Müller. Auf der anderen Seite setzen Lieferservices und Systemgastronomie, veränderte Essgewohnheiten und steigende Betriebskosten die Wirtsleute unter Druck. „Viele geben auf, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt“, sagt Müller. „Corona war nur ein weiterer Schlag.“

Die Geschichte des Gasthofs Trenner

Die Geschichte des Gasthofs Trenner geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Mit wechselnden Besitz- und Pachtverhältnissen betrieb Familie Trenner das Lokal zwischen 1917 und 1964, bevor sie es verpachteten. Das heutige Wirtsehepaar Peter und Petra Bender betreibt das Gasthaus nun bereits seit 36 Jahren. Früher waren dörfliche Wirtshäuser noch das Zentrum des kommunalen Lebens. Direkt um die Ecke des Gasthofs an der Münchner Straße befindet sich die Kirche Sankt Johannes der Täufer – optimale Voraussetzungen für eine Begegnungsstätte. „Die Männer gingen anstatt zur Kirche zum Frühschoppen“, sagt Müller. Der Wirtsberuf war zudem viel weniger prekär als heutzutage. Mit Haus, Hof und Land galten die Wirte selbst eher als wohlhabend. Sie waren eine Anlaufstelle und hatten ein „offenes Ohr“ für die Anliegen der Menschen im Ort, sagt Müller. Im ländlich geprägten Taufkirchen kamen die Bauen nach der Feldarbeit zum Biertrinken in die Stube, Stammtische trafen sich, und „der Trenner war immer schon Schwerpunkt der Vereine“.

Ländliche Prägung verloren

„Dann hat’s einen Schlag getan.“ Spätestens mit den 4000 neuen Taufkirchner Wohnungen am Wald in den 1960er Jahren veränderte sich die Bevölkerungsstruktur in Taufkirchen. Heute ist die Gemeinde eher städtisch als ländlich geprägt, wodurch sich auch das Vereinsleben stark verändert hat. Und damit auch das Wirtshausleben.

Dennoch bleibt Müller optimistisch. Wenn er sich in Bayern umsieht, bemerkt er, dass sich die Menschen wieder mehr nach echten Wirtshäusern in ihrer Nähe sehnen. „Leute machen sogar privat Wirtschaften auf und finanzieren sie über Vereine oder Genossenschaften“, sagt Müller, „nur um so etwas wieder zu haben!“

Vortrag zum Wirtshaussterben

am Dienstag, 10. Januar, spricht Heimatpfleger Michael Müller über die soziale Bedeutung von Gastwirtschaften und die Gründe für das allgemein um sich greifende „Wirtshaussterben“ sowie die jahrhundertelange Geschichte des letzten Traditionsgastwirtschaft in Taufkirchen. Der kostenlose Vortrag findet an der Volkshochschule, Ahornring 121 sowie über Zoom statt. Weitere Infos und Anmeldung unter 089/6145140 oder info@vhs-taufkirchen.de.