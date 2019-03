Mittelschüler fühlen sich von  Gemeinderäten nicht ernst genommen

Erstmals hatten Taufkirchner Mittelschüler Gelegenheit, dem Gemeinderat ihre Wünsche vorzutragen – von mehr Licht fürStraßen bis zu mehr Freizeitangeboten. Doch vieles wurde zerredet und nicht jeder Gemeinderat nahm die Sache ernst.

Taufkirchen– Ende Januar hatte Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos) zu einer Jungbürgerversammlung in der Mittelschule eingeladen. Rund 70 Schüler erklärten dort, wo sie der Schuh drückt. Am Donnerstagabend trugen sie ihre Anliegen dem Gemeinderat vor, aufgeteilt in vier Themenblöcke.

Den Wunsch nach einer besseren Straßenbeleuchtung konnten viele Gemeinderäte nachvollziehen. Ohnehin will die Gemeinde auf LED-Beleuchtung umstellen.

Einige Vorschläge werden geprüft

Diskussionen gab es zum Wunsch nach mehr Freizeitmöglichkeiten. Die Schüler beantragten die Einrichtung eines Grillplatzes, eine Öffnung des Jugendkulturzentrums am Wochenende und eine Ausgleichsfläche für den Sportplatz, der wegen des Neubaus der Grundschule am Wald verschwunden ist. Zudem solle die Gemeinde die Möglichkeit für ein Jugendcafé und weitere Angebote wie Kino, Schwimmbad oder Bowling prüfen und fördern. Man müsse nützen, was da ist, fand Anton Almer (Freie Wähler). Es gebe doch einen Kinosaal im Ritter-Hilprand-Hof, wo man was auf die Beine stellen könne. Und bei den Kirchen gebe es Kegelbahnen. Eckhard Kalinowski (Freie Wähler) verwies auf die Stockschützen, „so was ähnliches wie Bowling“. Und mit dem Radl sei er schon selbst immer gut ins Bad nach Unterhaching gekommen, sagte Christoph Götz (CSU-Fraktion). Einige Ideen hatten die Räte zum Thema Jugendcafé – von einem Container nahe dem Jugendzentrum bis zur Nutzung des Köglwirts – was jetzt wie alles andere geprüft wird.

Wenig Verständnis gab es für den Wunsch, die Abfahrtszeiten der Busse (13.06 Uhr) an das Ende der Schulzeit (13.05 Uhr) anzupassen. Ob das nicht andersrum einfacher wäre, meinte Herbert Heigl (CSU). Und den Wunsch nach einer Überdachung der Bushaltestelle zog Christoph Götz gar ins Lächerliche: „Ich spendier’ euch ein paar Schirme“, woraufhin Peter Hofbauer (Freie Wähler) das Ende der Debatte beantragte, „bevor wir uns blamieren“.

Immerhin an der Schule passiert was

Besonders am Herzen liegt den Schülern, dass an der Mittelschule endlich was passiert. Mit Bildern dokumentierten sie deren maroden Zustand und legten eine Liste kleinerer Maßnahmen vor, wie einen neuen Anstrich für die Klassenzimmer, neue Vorhänge und Waschbecken sowie Pflanzen für den Innenhof. „Ich bin schockiert, wie schlimm es da aussieht“, sagte Peter Hofbauer und forderte wie David Grothe (Grüne), die Liste sofort abzuarbeiten. Doch auch darüber wurde heftig diskutiert. Alfred Widmann (SPD) etwa will mit Blick auf die Finanzen wie andere erst mal das Sanierungskonzept abwarten. Erst als Bauamtsleiter Stefan Beer signalisierte, dass viele Wünsche einfach umzusetzen seien, akzeptierte der Gemeinderat, – immer unter Berücksichtigung einer möglichen Sanierung –, die Vorschläge.

Ullrich Sander bezeichnete es als einen Anfang und will künftig Jugendliche, auch von anderen Schulen, noch mehr einbinden. Die Mittelschüler aber verließen den Gemeinderat am Donnerstag zum Teil mit recht langen, enttäuschten Gesichtern. Weniger wegen der Ergebnisse, sondern weil sie sich nicht ernst genommen fühlten.