Jugendliche Sprayer auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt: Drei Jugendliche sprayen an der A 995-Brücke in Taufkirchen, doch ein aufmerksamer Passant informiert die Polizei.

Taufkirchen – Spuren hinterlassen haben drei jugendliche Sprayer an einer Autobahnbrücke in Taufkirchen . Die Jugendlichen haben an der A 995-Brücke vier Schriftzüge hinterlassen, sind aber kurz nach der Tat festgenommen worden.

Die Polizei berichtet, dass ein 53-Jähriger Münchner die drei Jugendlichen, zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger aus dem Landkreis München, beim Sprayen erwischt hat und die Einsatzkräfte informierte. Die alarmierte Streife stellte die Nachwuchs-Künstler kurz nach der Tat und nahm sie vorläufig fest. Dabei stellten die Polizisten auch die Spraydosen sicher, die eindeutig den Schriftzügen, deren Bedeutung nicht bekannt ist, zugeordnet werden konnten.

Die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Der Sachschaden an der Autobahnbrücke beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.