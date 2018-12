Taufkirchens erste Leihradstation steht

In Taufkirchen gibt es künftig Stationen mit Leihrädern der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Im kommenden Jahr sollen sie in Betrieb gehen.

Taufkirchen – Wer kennt die Situation nicht: Man kommt am S-Bahnhof an, muss weiter, aber der Bus ist gerade weg – oder es fährt gar keiner dahin, wo man hin muss. Für solche Situationen gibt es in Taufkirchen künftig Stationen mit Leihrädern der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Im kommenden Jahr sollen sie in Betrieb gehen. Die ersten wurden bereits aufgestellt, unter anderem am Bahnhof, am Rathaus und an der Volksschule. So sollen Lücken im Netz der öffentlichen Verkehrsmittel geschlossen und Bürger zum Umsteigen aufs Radl animiert werden.

Im Juni 2016 hatte die SPD-Fraktion im Gemeinderat den Antrag für die Einrichtung eines Bikesharingsystems eingebracht. Der Gemeinderat hatte zugestimmt und die Verwaltung wurde beauftragt, Stationen im Gemeindegebiet zu errichten. „Endlich zieht Taufkirchen bei solchen elementaren Angeboten nach und stellt eine sinnvolle Einrichtung für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung“, freut sich Matteo Dolce, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Auch der Landkreis München unterstützt den Ausbau des Leihradsystems. „MVG Rad“ ist das erste große Projekt, in Deutschland, dass auch außerhalb von Metropolen umgesetzt wird. Bis zum Sommer kommenden Jahres sollen in 21 Kreis-Gemeinden Leihstationen stehen. Die erste Station war im Oktober in Garching eröffnet worden.