Neue Route an Fronleichnam erweckt Unmut

Von: Laura May

Neue Wege für Fronleichnamsprozession: Gläubige sind skeptisch gegenüber dem Traditionsbruch. Fotos: Pfarrverband © Pfarrverband

Die Fronleichnamsprozession in Taufkirchen schlägt neue Wege ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das gefällt nicht allen.

Taufkirchen – Wann ist es sinnvoll, an Brauchtümern festzuhalten? Und wann ist Veränderung der einzige Weg, eine Tradition am Leben zu erhalten? Auf dieser Gratwanderung befindet sich aktuell Taufkirchens Pfarrer Thomas Kratochvil. Nach Jahrzehnten ändert er die Route der Fronleichnamsprozession am morgigen Donnerstag – und macht sich damit nicht nur Freunde.

Einige Altäre werden nicht mehr zur Geltung kommen

Eine vermeintlich längere Prozessionsstrecke, ein Altar weniger als zuvor, eine veränderte Route – und damit auch Anwohner, bei denen der Festzug nicht mehr vorbeikommt. Deren Altäre nicht mehr bewundert werden. Für viele fällt ein Fixpunkt weg. „Die Leute sind immer erst einmal skeptisch gegenüber Veränderung und halten gerne an Traditionen fest“, bestätigt der 55-jährige Pfarrer.

Pfarreien unter einen Hut bringen

Doch in seinen Augen gibt es gleich mehrere Gründe, die bewährte Strecke abzuändern: Zum einen ist es ein Versuch, die beiden Pfarreien St. Georg und St. Johannes unter einen Hut zu bringen. „Für mich geht es darum, dass dieser Pfarrverband zusammenwächst.“ In den vorhergehenden Jahren war die Prozession am Donnerstag immer für St. Johannes reserviert – St. Georg hatte am folgenden Sonntag eine eigene Prozession. „Für mich hat sich das komisch angefühlt, dass es zwei Prozessionen gibt, obwohl die Gemeinden zusammenwachsen sollen.“

Kirchenpfleger gibt Einblick

Zum anderen wäre die Prozession in ursprünglicher Form ohnehin nicht viel länger umsetzbar gewesen. Auf dem Weg gab es bisher immer drei Altäre: Am Ferstlhof, am Altenheim (Köglweg) und bei Familie Riedmaier. Zwei von ihnen waren dieses Jahr aufgrund eines Todesfalls und Altersschwäche ohnehin nicht mehr möglich. Das habe ihm auch der langjährige Kirchenpfleger Jakob Glas bestätigt, sagt Kratochvil. „Als ich ihn gefragt habe, ob die alte Prozession wiederbelebt werden kann, hat er ganz deutlich den Kopf geschüttelt.“

Hochfest wird ein bisschen anders verlaufen

Das katholische Hochfest zur Feier der bleibenden Gegenwart Jesu Christi wird in Taufkirchen 2022 also ein bisschen anders ablaufen als in vergangenen Jahren.

Los geht es an der Riegerweg. „Bewohner vom Altenheim, die mitfeiern wollen, müssen einfach nur auf die Terrasse gehen“, schwärmt der Pfarrer. Insgesamt gibt es heuer drei statt vier Altäre. An der Kapelle Dorfstraße/Ecke Hohenbrunner Weg, am Kriegerdenkmal und am Wolfschneiderhaus, wo die Prozession mit Bewirtung im Garten endet. Kratochvil möchte „die Begegnung verschiedener Gruppen fördern“ – auch abseits der traditionellen Wege.

Die Route soll auch in den nächsten Jahren variieren. Im Jahreswechsel sind dann St. Johannes und St. Georg etwa für Fronleichnam oder Erntedankfeiern zuständig. Der Gottesdienst soll auch wandern – durch Altenheime, Schulen oder Vereinsgebäude. „Dem Mensch fällt es schwer, sich auf Veränderungen einzulassen“, sagt Kratochvil, „aber mir ist es wichtig, das Fest an sich zu erhalten.“ LAURA MAY

Infos zur Prozession

Die Fronleichnamsprozession in Taufkirchen hat 2022 folgende Stationen: Altenheim Riegerweg - Dorfstraße - Kriegerdenkmal - Wolfschneiderhof. Es gib einen Shuttleservice, der Interessierte von St. Georg und St. Johannes aus zum Prozessions-Startpunkt am Riegerweg bringt. Ab 8.45 Uhr, etwa alle 15 Minuten.