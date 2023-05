Neuer Investor für Seniorenheim in Taufkirchen

Von: Laura May

Teilen

Bis 2026 soll ein neues Seniorenquartier am Hachinger Bach entstehen. Jetzt ist ein neuer Investor gefunden. © Doris Richter/Archiv

Bis 2026 soll ein neues Seniorenquartier am Hachinger Bach entstehen. Jetzt ist ein neuer Investor gefunden.

Taufkirchen - Nachdem viel über einen neuen Standort der maroden Einrichtung am Köglweg 1 diskutiert wurde, stellte die Gemeinde Taufkirchen jetzt konkrete Pläne und einen neuen Investor vor. Die HP&P-Gruppe aus Gießen soll auf dem rund 30 000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Winninger Weg, Am Heimgarten und Wölflschneiderweg die künftige Unterbringung von Senioren in Taufkirchen sichern.

100 Betten, Betreutes Wohnen und Personalwohnungen

Geplant sind laut dem ersten Entwurf 16 neue Gebäude. Darin sollen etwa eine Seniorenpflegeeinrichtung mit 100 Betten, Betreutes Wohnen und Personalwohnungen Platz finden. „Mit der HP&P Gruppe haben wir endlich einen Partner gefunden, der das neue Seniorenheim und das gesamte kleine Quartier mit ansprechender Architektur für unsere Ortsmitte realisiert“, sagt Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei).