Planungen für neue Mittelschule in Taufkirchen abgesegnet

Von: Laura May

Animation der Außenansicht der neuen Mittelschule aus Richtung der neuen Grundschule. © VisualisierunG: köhler architekten + beratende Ingenieure GmbH

Rund 45 Millionen Euro soll die neue Mittelschule in Taufkirchen kosten. Im zweiten Anlauf genehmigte der Gemeinderat die Planung des neuen Schulgebäudes einstimmig.

Taufkirchen - Die Summe von etwa 45 Millionen Euro schockte die Gemeinderäte in der Sitzung Ende Oktober noch – auch weil ihnen die Unterlagen im Vorhinein nicht zur Verfügung gestellt wurden, lehnten sie die vorgestellte Planung von Köhler Architekten damals ab.

Durch Krise, Inflation und Rohstoffmangel stiegen die Kosten

Nachdem die Räte im Vorlauf zur vergangenen Sitzung alle Planungsunterlagen intensiv studieren konnten, segneten sie das Projekt ab. „Die Kostenschätzung ist jetzt detailliert und nachvollziehbar“, begründete Peter Hofbauer (FW) jetzt die Zustimmung des Gemeinderats. Eine erste Kostenschätzung belief sich 2020 noch auf 32 Millionen Euro – durch Krise, Inflation und Rohstoffmangel stiegen die Kosten. In den aktuell geplanten 45 Millionen ist bereits ein Puffer eingerechnet, der sich am Baupreissteigerungsindex orientiert.

Bauantrag kann jetzt gestellt werden

Mit der Genehmigung können nun ein entsprechender Bauantrag sowie Anträge auf staatliche Förderung gestellt werden. Ohnehin kann der Bau der Mittelschule erst beginnen, wenn die Grundschule am Wald in ihr neues Gebäude umgezogen ist, die Mittelschüler werden nämlich in der Bauzeit in das alte Grundschulgebäude ziehen.