Polizei findet völlig deformiertes Autos - von Fahrer fehlt jede Spur

Unterhaching/Taufkirchen: Lärmschutz-Petition für A995 und A8 blitzt im Landtag ab

1100 Unterstützer schauten am Ende in die Röhre: Der Landtag genehmigt kein Tempolimit für lärmgeplagte Autobahn-Anwohner in Unterhaching und Taufkirchen.