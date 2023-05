Renault überschlägt sich - Fahrerin und Beifahrer müssen ins Krankenhaus

Von: Laura Forster

Teilen

Das Fahrzeug rutschte auf dem Dach noch einige Meter in südliche Richtung weiter. © Polizei

Eine 42-jährige Münchnerin hat am Dienstag in Taufkirchen die Vorfahrt einer Renault-Fahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Renault überschlug.

Taufkirchen - Erst vergangene Woche hat die Polizei an der Anschlussstelle Sauerlach der A 995 zur Einmündung der Tegernseer Landstraße die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 70 km/h reduziert. Zusätzlich wurden neongelbe Warntafeln angebracht, welche auf die dortige Unfallgefahr hinweisen. Trotzdem hat sich am Dienstagnachmittag wieder ein Unfall ereignet, wie die Polizeiinspektion Unterhaching mitteilt.

BMW-Fahrerin missachtet Vorfahrt - Renault überschlägt sich und landet auf Dach

Eine 42-jährige Münchnerin war gegen 15.10 Uhr mit einem BMW an der Anschlussstelle Sauerlach der A 995 unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung zur Tegernseer Landstraße nach links in Richtung Taufkirchen abzubiegen. Sie missachte die Vorfahrt einer 34-Jährigen aus Sauerlach, welche auf der Tegernseer Landstraße mit einem Renault und einem 18-jährigen Beifahrer von Taufkirchen kommend in südliche Richtung fuhr. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei der Renault umgeworfen wurde. Das Fahrzeug rutschte auf dem Dach noch einige Meter in südliche Richtung weiter. Die Fahrerin als auch der Beifahrer des Renault wurden leicht verletzt und mit dem verständigten Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

28.000 Euro Schaden bei Unfall in Taufkirchen - Fahrbahn gesperrt

Zur Sicherstellung des Brandschutzes und um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen, rückte die freiwillige Feuerwehr an. Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR. Der Renault wurde mit 8000 EUR ebenfalls erheblich beschädigt. Die beiden nicht weiter fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer von etwa einer Stunde komplett gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Laut Polizei ergaben sich hierdurch jedoch keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.