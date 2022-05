Taufkirchen schafft mehr Platz für die Raumfahrt

Von: Doris Richter

Teilen

Zwei Unternehmen starten richtig durch: Isar Aerospace und der Carbon-Hersteller Blackwave wollen sich gerne auf einem Grundstück zwischen Autobahn und Ludwig-Bölkow-Allee niederlassen. © Isar Aerospce

Zwei innovative Unternehmen wollen dauerhaft in Taufkirchen Fuß fassen. Dafür wurde jetzt der Weg geebnet.

Taufkirchen - Bei den Unternehmen handelt es sich um das Luft- und Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace, eine Start-up-Ausgründung der Technischen Universität München, das derzeit noch Hallen in Ottobrunn nutzt, und den Carbon-Hersteller Blackwave GmbH, ebenfalls ein TUM-Startup, das Anfang des Jahres in ein neues Gebäude im Rotwandweg eingezogen ist.

5,5 Hektar große Fläche zwischen Autobahn und Ludwig-Bölkow-Allee

Beide wachsen mit großer Geschwindigkeit und müssen dringend erweitern – was an ihren bisherigen Standorten nicht möglich ist. Die beiden haben bereits ein Grundstück im Auge und deshalb Bürgermeister Ullrich Sander kontaktiert. Sie würden gerne auf eine etwa 5,5 Hektar große Fläche oberhalb der Jochen Schweizer Arena, zwischen Autobahn und Ludwig-Bölkow-Allee, ziehen. Und die Zeit drängt: Bis spätestens 2025 brauchen sie die neuen Betriebsstätten, wie sie an den Bürgermeister schreiben. „Da wir in besonderer Weise von hochqualifizierten Fachkräften abhängig sind, ist es für uns sehr wichtig, weiterhin in unmittelbarer Nachbarschaft zum Universitätsverbund sowie des vom Freistaat Bayern geplanten europäischen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zu bleiben.“

Gelände wird derzeit landwirtschaftlich genutzt

Das Problem: Das Gelände, zwei Grundstücke, befindet sich bauplanungsrechtlich im sogenannten Außenbereich und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Ein Verfahren für eine Änderung des Flächennutzungsplanes hat die Gemeinde für beide Grundstücke bereits gestartet. Um eine Ansiedlung zu ermöglichen, braucht es einen Bebauungsplan. Die Mehrheit im Gemeinderat stimmte nun zu, alles dafür Notwendige in die Wege zu leiten. „Die Möglichkeit, diese Unternehmen in Taufkirchen zu haben, dürfen wir uns nicht entgehen lassen“, sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). „Sie werden weitere nach sich ziehen.“

Auch Hildegard Riedmaier (CSU) meinte, man könne „stolz sein, solche Aushängeschilder für Taufkirchen“ zu bekommen. „Es wäre ein fatales Signal, das jetzt abzulehnen, zumal auch andere Gemeinden um diese Firmen buhlen“, befand auch Michael Lilienthal (FW).

Grüne stimmen nicht zu

Lediglich die Grünen wollten nicht zustimmen. „Wir hatten dort eigentlich ganz anders geplant“, argumentierte David Grothe. „Nur wenig sollte dort entstehen, vor allem Natur erhalten bleiben.“ Und seine Kollegin Gabi Zaglauer-Swoboda fragte sich, „warum haben wir, als Bäko dorthin wollte, solche Verrenkungen gemacht? Gibt es etwa Unternehmen der ersten und der zweiten Klasse?“