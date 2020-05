Der Schandfleck bleibt: Neubaupläne für Alte Schmiede scheitern  

Einen Neubau anstelle der Alten Schmiede hat der Gemeinderat Taufkirchen abgelehnt.

Taufkirchen – Dass endlich ein Schandfleck im Ort verschwindet, – die alte Schmiede an der Tölzer Straße –, hoffte Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos). Doch bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses folgte schnell die Ernüchterung: Denn den Plänen für einen Neubau, die der Besitzer vorlegte, stimmte am Ende keiner zu.

Ein Gebäude mit 14 Wohnungen und einer Gaststätte im Erdgeschoss samt Tiefgarage mit Autoaufzug sah der Bauantrag vor, – und schien auf den ersten Blick bis auf kleinere Abweichungen ganz passabel. Doch dann rechnete Peter Hofbauer (Freie Wähler) dem Gremium vor, dass gemäß aktueller Stellplatzsatzung im Plan zehn Fahrradstellplätze und 17 Parkplätze fehlen. „Und selbst die Parkplätze, die eingerechnet sind, erscheinen bei genauerem Hinsehen zum Teil unglaubwürdig“, so Hofbauer. Das Problem: Parkplätze gibt es kaum in dieser Ecke. „Weder Metzgerei noch Gasthaus Trenner verfügen über Parkplätze“, so Hofbauer. Zudem bezweifelte er, dass Besucher den Autoaufzug benutzen würden. Die Freien Wähler lehnten das Vorhaben daher ab. Ebenso die SPD, obwohl „wir alle froh wären, wenn an der Stelle mal was weitergeht“, so Matteo Dolce.

„Untragbar, was die Stellplätze angeht“, befand auch Hildegard Riedmaier (CSU). „Wir selbst haben zugunsten von Stellplätzen am Riegerweg auf Wohnraum verzichtet“, sagte Alfred Widmann (SPD). Er sah nicht ein, weshalb man nun bei „einer Gaststätte, die Kanibalimus betreibe bei den anderen Betrieben“ auf Stellplätze verzichten solle. Und Beatrice Brückmann (ILT) fand das Gebäude ohnehin „viel zu massiv“. Der Bauantrag wurde einstimmig abgelehnt.

Vom Schandfleck bis zum modernen Neubau: Das sind Taufkirchens große Baustellen