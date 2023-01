Spritztour unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis – Polizei schnappt 29-Jährigen

Von: Laura May

Teilen

Die Polizei stellte den Führerschein sicher. © Klaus-Dietmar Gabbert

Am Sonntag hat eine Streife der Polizei routinemäßig ein Auto in Taufkirchen kontrolliert – dabei haben die Beamten gleich zwei Verstöße entdeckt.

Taufkirchen – Am Sonntag, 22. Januar, hat eine Streife der Polizei Unterhaching in Taufkirchen routinemäßig einen Pkw überprüft. Im Bereich der Eichenstraße führten die Beamten bei einem 29-jährigen Taufkirchner eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, wie die Polizei informiert.

Der junge Mann fuhr ein Auto der Marke Seat, die Polizei kontrollierte ihn zufällig, ohne einen bestimmten Verdacht zu haben. Dabei bemerkten sie Unstimmigkeiten bei der Fahrerlaubnis des Mannes. Die Beamten wurden stutzig – auch weil sie drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann bemerkten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.

Drogen-Spritztour in Taufkirchen: Der Verdacht der Polizei bestätigt sich

Die Beamten hatten den „starken Eindruck“, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht, so die Polizei. Aufgrund dieser Vermutung führten sie einen Urintest durch. Dieser bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte Kokain im Blut.

Anschließend wurde eine Blutabnahme fällig. Der 29-Jährige ließ alle Maßnahmen ohne Widerstand durchführen. Auch der Bluttest war positiv auf Kokain – dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von rund 2.000 Euro wegen „Fahren unter Drogeneinfluss“ und gegebenenfalls ein Führerscheinentzug aus demselben Grund.

Drogen-Spritztour in Taufkirchen: Kokain war nicht das einzige Delikt

Das war allerdings nicht das einzige Delikt, das die Beamten bei ihrer Kontrolle feststellten, auch mit dem Führerschein des Mannes gab es ein Problem.

Der 29-Jährige gab zunächst an, seinen Führerschein verloren zu haben. Bei Überprüfung seines Namens stellte die Polizei allerdings im Abgleich mit ihrer Datenbank fest, dass er bereits in der Vergangenheit mit Drogen am Steuer erwischt wurde.

Aufgrund des Verstoßes in der Vergangenheit wurde bereits im vergangenen Jahr ein Fahrverbot für den 29-Jährigen verhängt, so die Polizei. Da „Fahren trotz Fahrverbot“ eine Straftat ist, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Den jungen Mann erwartet wohl noch ein weiteres Bußgeld.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.)