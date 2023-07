Tankstellen-Räuber packt Kassiererin am Hals und bedroht sie mit Beil

Von: Günter Hiel

Jagd auf den Tankstellenräuber in der Nacht (Symbolbild) © BRK

Mit Hubschrauber, Polizeihunden und Streifenwagen hat die Polizei Donnerstagnacht in Taufkirchen Jagd auf einen Räuber gemacht, der eine Tankstelle überfallen und die Kassiererin brutal bedroht hatte.

Taufkirchen - Am Donnerstag, 20. Juli, gegen 22.35 Uhr, betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle am Lindenring in Taufkirchen. Der Täter trat hinter Verkaufstresen, packte die Kassiererin (67) am Hals und bedrohte sie mit einem Beil. Er raubte mehrere Rollen Münzgeld, zusammen tausend Euro, und flüchtete zu Fuß in Richtung Waldstraße. Die Angestellte blieb unverletzt und alarmierte den Notruf 110.

Bei Fahndung findet Polizei die Beute und das Beil - aber nicht den Täter

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung ist der Räuber entkommen. Bei der Fahndung konnten jedoch die Tatbeute und das Beil gefunden und sichergestellt werden. Die hatte der Täter entweder verloren oder wegen des Fahndungsdrucks weggeworfen. Es waren mehrere Streifen, Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank

Den Täter konnte die Kassiererin beschreiben: etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank, bekleidet mit schwarzer Hose, blauem Kapuzenpulli, schwarzer Sonnenbrille, maskiert mit hellem Tuch/Bandana.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lindenring, Waldstraße in Taufkirchen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Überfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.