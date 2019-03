Unfall mit fünf Beteiligten und hohem Schaden

Bei einem schweren Unfall in Taufkirchen sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden, es entstand hoher Sachschaden.

Taufkirchen– Gegen 11.05 wollte ein 35-jähriger VW-Touran-Fahrer von der Brunnthaler Straße (B471) nach links zur Autobahnauffahrt der A8 in Fahrtrichtung Salzburg abbiegen. Die Ampel war aus unbekannten Gründen nicht in Betrieb, meldet die Polizei. Beim Linksabbiegen übersah der Münchner eine entgegenkommende VW-Fahrerin, die 29-jährige aus dem südlichen Landkreis konnte mit ihrem VW-Multivan nicht mehr ausweichen, beide Fahrzeuge prallten laut Polizei fast frontal aufeinander.

Der VW-Touran des Unfallverursachers wurde zurückgeschleudert und auf das Mofa einer 16-Jährigen aus dem südlichen Landkreis geschoben, die Schülerin blieb unverletzt. Die 29-jährige Multivan-Fahrerin kam durch den Aufprall nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit zwei Straßenpfosten und einem Ampelmasten. Losgelöste Fahrzeugteile flogen durch die Luft und beschädigten en Porsche einer 33-Jährigen, die an der Autobahnabfahrt wartete. Die 29-jährige Multivan-Fahrerin und ihr Beifahrer (39) wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und dem Ampelmast entstand ein Schaden von 50 000 Euro. Der 35-jährige Münchner wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Es entstand kurzzeitig Stau, meldet die Polizei. mm