40-Jähriger rettet sich aus brennendem BMW

Von: Laura May

Der BMW brannte komplett aus./Symbolbild © panthermedia/djumandji

Der BMW eines Mannes beginnt aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich zu brennen. Nicht nur das Auto ging dabei kaputt.

Taufkirchen/Unterhaching – Am Dienstag, 20. Juni, um 21.45 Uhr ist in der Polizeieinsatzzentrale der Autobahnpolizei der Alarm zu einem brennenden Fahrzeug auf der A8 eingegangen. Der PKW befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Seitenstreifen der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Unterhaching und Taufkirchen-Ost in Fahrtrichtung Salzburg, so die Pressemitteilung.

Ein 40-Jähriger aus dem Landkreis München bemerkte während der Fahr in seinem BMW verbrannten Geruch und Rauch. Er schaffte es, seinen Wagen rechtzeitig abzustellen und auszusteigen. Durch sein unmittelbares Handeln blieb er unverletzt.

Brennender BMW auf A8: Die Kraft des Feuers beschädigt auch die Fahrbahn

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte stand der BMW bereits in Vollbrand. Löschversuche mit einem Feuerlöscher blieben wenig erfolgreich, sodass das Fahrzeug erst durch die umgehend alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Grund für das Feuer dürfte bei einem technischen Defekt liegen, so die Einschätzung der Polizei.

Der BMW brannte komplett aus, sodass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Zudem wurde durch das Feuer die Fahrbahndecke beschädigt. Neben der Autobahnpolizei waren die Feuerwehr Unterhaching, die Autobahnmeisterei Holzkirchen und weitere Polizeikräfte des Polizeipräsidiums München im Einsatz.

