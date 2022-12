Günstige Wohnungen in Taufkirchen stehen leer: Vergabekriterien immer noch nicht fertig

Von: Laura May

Die Wohnungen am Riegerweg sind inzwischen so gut wie bezugsfertig. © Archivfoto/ Doris Richter

Eine Sondersitzung des Gemeinderats sollte endlich einen Kriterienkatalog für die 44 Wohnungen am Riegerweg festlegen. Doch daraus wurde nichts.

Taufkirchen – Drei Jahre lang verpasste die Verwaltung einen juristisch und politisch abgesegneten Entwurf vorzulegen – jetzt drängt die Zeit, weil die Wohnungen um 10 Euro pro Quadratmeter bald bezugsbereit sind. Bürgermeister Ulrich Sander (parteifrei) spricht von einer „zahmen und kommunikativen Sitzung“ – auch wenn der Kriterienkatalog immer noch nicht ganz fertig ist.

Festlegung der Einkommensgrenzen komplex

Der Tenor aller Fraktionen sei gewesen, Formulierungen zu finden, die die Spanne zwischen Sozialhilfeempfängern und Gutverdienern fassen. Konkret bedeutet das: Menschen die über der im Bayrischen Wohnraumfördergesetz festgelegten jährlichen Einkommensgrenze von 22 600 Euro liegen und nicht mehr als 80 Prozent darüber, bekommen Punkte für ihr Einkommen. Die Festlegung der Einkommensgrenzen sei komplex, so Sander. Vor allem Peter Hofbauer (FW) habe viel Arbeit in das Thema gesteckt. Am Ende wird das Verhältnis der Punktekategorien zueinander entscheiden. Denn: Neben der Höhe des Einkommens werden auch andere Faktoren wie Vereinszugehörigkeit, Behinderungsgrad oder Pflegeengagement eine Rolle spielen.

Im Januar soll das Auswahlverfahren starten

Der Katalog soll kommende Woche fertig sein, damit sich interessierte Berechtigte bewerben können. Im Januar soll das Auswahlverfahren starten. Bezugsbereit sind die Wohnungen im März, nicht wie noch kürzlich angekündigt zum 1. Februar. Die Schlüsselübergabe soll im Februar stattfinden. Die Gemeinde erhofft sich von den günstigen Wohnungen nicht nur sozialen Ausgleich, sondern auch dringend gesuchtes Personal nach Taufkirchen zu locken.