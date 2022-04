Verwirrte Frau pflügt im VW kreuz und quer übers Feld

Von: Günter Hiel

Der Polizei gelang es, die Frau zu stoppen. (Symbolbild) © teutopress

In ihrem schwarzen VW ist eine Frau am Donnerstag in Potzham (Gemeinde Taufkirchen) kreuz und quer über ein Feld gefahren. Als die Polizei anrückte, flüchtete sie.

Taufkirchen - Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr wurde die Polizei Unterhaching von einem Zeugen alarmiert: In Potzham fahre eine Frau kreuz und quer mit ihrem Auto über ein Feld. Das erscheine ihm mehr als seltsam.

Zeuge vermutet: Drogen im Spiel

Als eine Streife am Acker ankam, sahen die Beamten schon von weitem einen schwarzen VW auf dem Feld, meldet die Inspektion Unterhaching. Daneben der Zeuge, der den Beamten erklärte, er habe kurz Kontakt zu der Frau gehabt, die einen sehr verwirrten Eindruck gemacht habe. Möglicherweise seien Drogen im Spiel.

Frau flieht vor der Polizei

Die Streife, Blaulicht an, versuchte, sich dem Wagen zu nähern; auf dem Feldweg allerdings. „Sonst wären wir wahrscheinlich stecken geblieben“ sagt ein Beamter. Die Frau im VW versuchte daraufhin, Richtung Taufkirchen zu entkommen, die Polizei hinterher, zwei weitere Streifen setzten sich in Marsch.

Streife stellt die Frau und bringt sie ins kbo-Klinikum nach Haar

Den Verfolgern gelang es, die Frau noch auf Taufkirchner Gemeindegebiet zu stellen und aus dem Wagen zu holen. Sie verhielt sich psychisch stark auffällig. Zu ihrem eigenen Schutz wurde die 45-Jährige ins kbo-Klinikum nach Haar gebracht.