Zahlreiche Gäste feiern mit den Berghamer Altburschen

Von: Volker Camehn

Das gemütliche Beisammensein genossen die rund 200 Gäste. © Karl Christ

Über 200 Gäste haben beim Berghamer Altburschen-Fest in Taufkirchen zusammen gefeiert.

Taufkirchen – Da war schwer was los: Der Festplatz in Bergham, einer von fünf Taufkirchner Ortsteilen, war den ganzen Sonntagnachmittag voller Feierwilliger, die es sich bei top Sommerwetter bis zum frühen Abend hier gut gehen ließen, Jede Menge Jungburschen kamen zudem am Nachmittag in die Hochstraße 11. „So um die 200 Leute werden es insgesamt wohl gewesen sein“, erzählt Karl Christ tags darauf nicht ohne Stolz.

Christ ist Zweiter Vorsitzender der Altburschen Taufkirchen und bereits seit einigen Jahren hier engagiert. Der heute 80-Jährige ist seit April 2019 zudem Ehrenvorsitzender des Vereins Alt- und Ehemaligen Burschen Taufkirchen. Rund 60 Mitglieder zählen die Altburschen. Vereinschef ist Dieter Weber.

Für Stimmung sorgte die Musikkapelle Hartpenning. f.: christ © Karl Christ

Musik aus Hartpenning und freier Eintritt

Für den musikalischen Rahmen auf dem traditionellen Berghamer Fest (Eintritt frei) war wie auch schon in einigen Jahren davor die Musikkapelle Hartpenning zuständig, die mit ihrer 15 Mann starker Bläserformation für einen satten Sound sorgte. 2022 spielte hier die Blasmusik Otterfing. Für kulinarische Höhepunkte hatten viele Altburschen-Frauen über 20 Kuchen gebacken, zudem gab es jede Menge Schweinsbraten und Grillwurst.

Mobile Spülmaschine

Tradition hin, Festfreuden her: Moderne Vorschriften und Bürokratie machen auch vor dem Berghamer Fest nicht halt, unter anderem in Form von Hygienevorschriften. Eine saubere Sache: „Im vergangenen Jahr haben wir uns extra einen Gläserspülwagen gekauft“, erzählt Karl Christ, „denn mit der Hand abspülen, darf man bei solchen Festen nicht mehr.“ 700 Euro haben die Altburschen für die kleine mobile Spülmaschine investiert, sagt Christ. Am Montagvormittag galt es dann aufzuräumen, Bierbänke stapeln und Abfälle beseitigen. Christ war dabei und zufrieden: „Wir waren acht Leute, die mit angepackt haben. Da geht das alles ruckzuck.“