Zwei Mal Totalschaden auf der Tegernseer Landstraße

Von: Carina Ottillinger

Die Polizei ermittelt noch. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein VW- und ein Smart-Fahrer sind an der Kreuzung Münchner Straße und Tegernseer Landstraße in Taufkirchen zusammengekracht. Beide wurden verletzt.

Taufkirchen - Am Montag, 16. Januar, gegen 11.15 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Münchner in einem VW auf dem Zacherlweg in Taufkirchen in Richtung der Tegernseer Landstraße. An der Kreuzung wollte er nach links in die Tegernseer Landstraße abbiegen, um weiter in Münchner Straße zu fahren.

Es kracht

Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Münchner in seinem Smart auf der Tegernseer Landstraße in Richtung der Münchner Straße. Beim Abbiegen des 56-Jährigen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, meldet die Polizei.

Fahrer müssen ins Krankenhaus

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Beide Pkw wurden total beschädigt und von der Unfallstelle abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Tegernseer Landstraße zeitweise gesperrt

Während der Unfallaufnahme musste die Tegernseer Landstraße auf Höhe des Zacherlwegs zeitweise gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.