Zwei Verletzte nach fatalem Wendemanöver

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Nach der Kollision wurde der Verkehr während der Unfallaufnahme im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeleitet. © Polizei

Zwei leichtverletzte Autofahrer und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich auf der Tegernseer Landstraße in Taufkirchen nahe der Anschlussstelle zur A 995 ereignet hat.

Taufkirchen - Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 80-Jähriger am Mittwoch gegen 9.10 Uhr mit seinem Kia die Staatsstraße in südlicher Richtung. An einer Einmündung fuhr er rechts ab und beabsichtigte im Anschluss zu wenden. Dabei übersah er den VW eines 24-Jährigen aus Bad Aibling, der ebenfalls die Tegernseer Landstraße in Richtung Süden befuhr. Zwar versuchte der VW-Fahrer noch nach links auszuweichen, trotzdem stießen beide Autos mittig der Fahrbahn frontal zusammen. Während der Kia auf der Fahrbahn zum Stehen kam, war für den VW erst in der gegenüberliegenden Böschung die Fahrt beendet.

Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren aufgrund der erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand nach Polizeiangaben jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Die Feuerwehr Taufkirchen stellte den Brandschutz sicher und musste auslaufende Betriebsstoffe binden. Weil sich der Unfall im Wasserschutzgebiet ereignet hatte, veranlasste die Straßenmeisterei zudem eine Fahrbahnreinigung.